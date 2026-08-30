Blitz dei Carabinieri nel settore turistico: irregolare il 90% delle strutture controllate

SALENTO – Cinque lavoratori in nero, due minorenni non assumibili perché ancora soggetti all’obbligo scolastico, sette attività sospese e sanzioni per oltre 210mila euro.

È il bilancio dell’intensa campagna di controlli condotta nelle scorse settimane dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, con il supporto dell’Arma territoriale e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

L’operazione, disposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, ha setacciato il settore turistico-alberghiero del Salento con un obiettivo preciso: contrastare l’intermediazione illecita di manodopera (caporalato) e verificare il rispetto delle tutele per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le ispezioni hanno passato al setaccio diverse località balneari lungo l’intero litorale provinciale, toccando i territori di Melendugno, Otranto, Tricase, Castrignano del Capo, Salve, Ugento, Nardò e Porto Cesareo.

I numeri delineano un quadro critico: su 20 strutture controllate, ben 18 sono risultate irregolari.

Nel corso delle verifiche su un totale di 126 dipendenti, i militari hanno riscontrato violazioni a 360 gradi: lavoro sommerso e minorile con l’accertamento della la presenza di 5 lavoratori completamente in nero e di 2 minori di 16 anni impiegati senza aver assolto l’obbligo di istruzione; mancanza di prevenzione e formazione con 16 contestazioni per omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione dei dipendenti; assenza di documenti e protezioni tra cui la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), omessa consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e totale assenza di informazione ai lavoratori sui rischi ambientali.

Per la sicurezza nei locali invece sono state riscontrate diffuse violazioni delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza negli ambienti da lavoro.

Il quadro sanzionatorio ha portato all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività per sette aziende. Nello specifico, per tre strutture la chiusura è scattata a causa dell’impiego di personale in nero, con l’applicazione della maxi-sanzione di 3.900 euro per ciascun lavoratore irregolare oltre ai 2.500 euro previsti per il blocco dell’attività.

Per le altre quattro aziende, la sospensione si è resa necessaria a fronte di gravi e immediate carenze in materia di sicurezza.

Complessivamente, l’attività ispettiva si è conclusa con la contestazione di sanzioni amministrative per circa 41.200 euro e l’elevazione di ammende per un importo di oltre 172.000 euro.