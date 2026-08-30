Il nuovo Lecce prende forma: Di Francesco con la Roma cerca risposte e nuove certezze

LECCE – Il Lecce si avvicina al prossimo appuntamento di domani con la Roma con alcune novità che potrebbero cambiare il volto della squadra. Eusebio Di Francesco, analizzando il momento dei giallorossi, ha evidenziato come il lavoro sul mercato abbia aumentato le possibilità di scelta, soprattutto nella zona centrale del campo.

Il centrocampo è uno dei reparti sui quali il tecnico ripone maggiori aspettative. I nuovi innesti hanno ampliato le possibilità di scelta e, secondo Di Francesco, hanno permesso alla squadra di compiere un passo avanti importante sotto il profilo tecnico.

“Abbiamo alzato la qualità a centrocampo”, ha spiegato l’allenatore, che vede nelle nuove caratteristiche degli interpreti una possibilità per rendere il Lecce più imprevedibile e completo nella gestione delle varie fasi della partita.

La qualità, però, da sola non basta. Di Francesco ha ribadito l’importanza dell’equilibrio e del lavoro di squadra, sottolineando come tutti debbano essere coinvolti quando arriva il momento di difendere.

“Non dobbiamo perdere quelle che sono le nostre caratteristiche”, è il concetto espresso dal tecnico, intenzionato a mantenere compattezza e spirito di sacrificio anche di fronte ad avversari particolarmente attrezzati.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche ai singoli giocatori. In una fase della stagione nella quale possono esserci diverse situazioni esterne capaci di influenzare l’ambiente, Di Francesco vuole che i suoi ragazzi rimangano concentrati sul campo.

“Ai singoli ho chiesto focus”, ha detto il tecnico. Un messaggio rivolto soprattutto alla necessità di affrontare ogni allenamento e ogni partita con la massima attenzione, lasciando fuori dal terreno di gioco tutto ciò che non riguarda la prestazione.

Sul piano tattico, il Lecce dovrà prepararsi a una gara impegnativa. L’avversario dispone di qualità e di diverse soluzioni offensive, motivo per cui sarà necessario alternare momenti di pressione ad altri nei quali servirà grande capacità di soffrire.

Di Francesco non vuole, però, una squadra passiva. L’idea è quella di provare a giocare la propria partita, sfruttando le nuove possibilità offensive e cercando di mettere in difficoltà l’avversario ogni volta che se ne presenterà l’occasione.

“Serve coraggio, ma anche equilibrio”, è in sostanza la linea indicata dall’allenatore alla vigilia del match.

Restano ancora alcune valutazioni da completare per quanto riguarda la formazione. Le condizioni dei giocatori saranno decisive per le scelte finali, con Di Francesco che potrà decidere soltanto a ridosso della gara quali saranno gli uomini migliori da mandare in campo dal primo minuto.

La sfida rappresenterà dunque un test significativo per il nuovo Lecce. Più qualità, più alternative e la volontà di continuare a crescere.