“Atmospheres” dell’artista Manuela Fumarola dal 23 al 31 agosto a Lecce

LECCE – Dal 23 al 31 agosto 2026 gli spazi della Fondazione Palmieri di Lecce (Chiesa di San Sebastiano – Vico dei Sotterranei) ospitano la personale della pittrice MANUELA FUMAROLA. Un viaggio visivo alla luce dell’esotismo.

La mostra propone un percorso espositivo di 32 opere, nate negli ultimi anni di ricerca dell’artista. Al centro della produzione si trova il tema del paesaggio esotico, sviscerato attraverso un uso sapiente della tecnica dell’olio su tela e del carboncino. Le tele si distinguono per un uso vibrante del colore e per soggetti che evocano atmosfere e paesaggi dei cinque continenti.

Nota biografica dell’artista

Manuela Milena Fumarola si è diplomata all’Istituto d’Arte ‘Giuseppe Pellegrino’ di Lecce, con una specializzazione in Decorazione pittorica. La sua produzione artistica testimonia un’eclettica padronanza tecnica e stilistica. Attraverso la pittura a olio, l’acquerello e il carboncino, l’artista sviluppa una ricerca visiva poliedrica e in continua evoluzione. Il suo percorso espositivo si apre nel 2017 con la presenza alla Galleria Foresta. Ha inoltre preso parte alle collettive Spiriti Forti (2025) presso l’ex convento dei Teatini e Catarsi (2026) presso il MUST di Lecce. Attiva anche nel campo dell’editoria, ha realizzato le illustrazioni per il volume Il verbo acerbo (Interno Libri, 2021).

L’inaugurazione ufficiale si terrà il 23 agosto alle ore 19, alla presenza dell’artista.