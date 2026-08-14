La distanza tra noi e la riva: su tutte le piattaforme digitali l’esordio del trio salentino Pallida Cavtat

Da venerdì 14 agosto su tutte le piattaforme digitali è disponibile “La distanza tra noi e la riva”, esordio discografico dei Pallida Cavtat, giovanissimo trio alternative rock del basso Salento. Registrato, mixato e masterizzato da Marco Ancona, pubblicato da NOS Records con distribuzione Believe Music, il lavoro sarà presentato dal vivo martedì 18 agosto alle 21:00, nell’atrio di Palazzo Risolo a Specchia, nell’ambito della ventesima edizione del SEI Festival di Coolclub.

LA DISTANZA TRA NOI E LA RIVA

Virginia Massi, Lorenzo Paiano e Alberto Ruberti si incontrano nell’estate del 2024 e trovano nella musica una lingua comune per raccontare adolescenza, provincia, fragilità e inquietudini. Il loro alt-rock emotivo ed eclettico nasce dall’esperienza di una generazione cresciuta tra internet, videogiochi, musica, cinema e relazioni sovraesposte. Batterie sincopate, chitarre abrasive, basso e voci sospese disegnano un paesaggio attraversato da suggestioni wave, incursioni noise e riferimenti all’alternative degli anni Novanta, nel quale disagio e tensione emotiva diventano materia espressiva. Dopo i primi singoli “Incendio|Accordi” e “Il molo degli Inglesi”, arrivano le altre sei tracce – “Elisa”, “Freccia Rossa”, “Enoch”, “Estrogeni”, “Mandarino” e “Il motivo per cui non sarò un pianeta” – a completare una tracklist che procede senza una traiettoria prestabilita, raccogliendo disorientamento, urgenza e bisogno di appartenenza in canzoni dense, fragili e rumorose. “La distanza tra noi e la riva” restituisce così il ritratto di un’età e di un luogo senza trasformarsi in un diario strettamente autobiografico. La provincia diventa insieme spazio fisico e mentale, rifugio e margine, mentre il rumore offre una forma possibile a emozioni che spesso faticano a trovare parole.

LA PRESENTAZIONE AL SEI FESTIVAL

A pochi giorni dall’uscita, martedì 18 agosto alle 21:00 nell’atrio di Palazzo Risolo a Specchia, la band approderà sul palco di “Venti a Sud Est”, ventesima edizione del SEI Festival. Virginia Massi (voce e basso), Lorenzo Paiano (batteria) e Alberto Ruberti (chitarre e basso) proporranno dal vivo gli otto brani del debutto, restituendo quell’equilibrio tra delicatezza e impatto che ne caratterizza l’identità. L’appuntamento, realizzato grazie al sostegno del Comune di Specchia e di Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Assomusica e Puglia Sounds, conferma l’attenzione del festival verso le nuove generazioni e le produzioni nate sul territorio, accanto a una programmazione nazionale e internazionale.

SEI FESTIVAL 2026

Ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci e Veronica Clarizio, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia (Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027), Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Assomusica e Puglia Sounds, e dei Comuni di Corigliano d’Otranto, Melpignano e Specchia, in collaborazione con Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Open Castle, DAMS – Università del Salento, ITS Turismo Puglia, ESNS – Eurosonic Noorderslag Exchange, Distretto Produttivo Puglia Creativa, Assomusica, Castello Volante, KeepOn, Accademia Mediterranea dell’Attore, Tarantarte e altri soggetti pubblici e privati, con il supporto di Garofano Vigneti e Cantine.