Dramma nelle acque di Gallipoli: 19enne perde la vita a Rivabella

RIVABELLA (Lecce) – Tragico pomeriggio sul litorale di Gallipoli, dove un diciannovenne emiliano ha perso la vita mentre faceva il bagno nelle acque della località di Rivabella. Il giovane, originario di Bologna, si trovava nel Salento per un periodo di vacanza insieme ad alcuni amici.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo era in mare con un amico quando è improvvisamente scomparso dalla sua vista. Accortosi dell’assenza del compagno, l’amico ha immediatamente lanciato l’allarme, attirando l’attenzione dei soccorritori. Due bagnini in servizio presso un vicino stabilimento balneare si sono tuffati in acqua, riuscendo a individuare e riportare a riva il diciannovenne.

Sulla battigia sono scattate tempestivamente le manovre di primo soccorso e il massaggio cardiaco, prosieguito per circa tre quarti d’ora. Sul posto è giunto nel frattempo il personale sanitario del 118, che ha proseguito a lungo i tentativi di rianimazione. Nonostante i prolungati sforzi dei soccorritori, i medici ne hanno dovuto constatare il decesso.