La ricetta del giorno: Pitta di patate con mortadella e provola

Ingredienti
1 kg di patate a pasta gialla
2 uova
200 g di pecorino salentino
prezzemolo q.b.
pane grattugiato q.b.
200 grammi di mortadella
200 grammi di provola affumicata
olio extravergine di oliva q.b.
sale
Procedimento
Lessate le patate e ancora calde pulitele e passatele con lo schiacciapatate. Lasciate raffreddare. Alle patate precedentemente passate aggiungete le uova, il formaggio pecorino, il prezzemolo e una manciata di pan grattato. Impastate il tutto. In una pirofila ricoperta di carta forno e di un filo di olio evo, stendete al suo interno, metà dell’impasto e ricoprite con la mortadella e la provola affumicata, ricoprite poi con il restante impasto di patate. Infine spolverizzate con il pan grattato e con un filo di olio evo. Infornate a 200°C per circa mezz’ora fino a doratura.
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