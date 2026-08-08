La ricetta del giorno: Pitta di patate con mortadella e provola

Ingredienti

1 kg di patate a pasta gialla

2 uova

200 g di pecorino salentino

prezzemolo q.b.

pane grattugiato q.b.

200 grammi di mortadella

200 grammi di provola affumicata

olio extravergine di oliva q.b.

sale

Procedimento

Lessate le patate e ancora calde pulitele e passatele con lo schiacciapatate. Lasciate raffreddare. Alle patate precedentemente passate aggiungete le uova, il formaggio pecorino, il prezzemolo e una manciata di pan grattato. Impastate il tutto. In una pirofila ricoperta di carta forno e di un filo di olio evo, stendete al suo interno, metà dell’impasto e ricoprite con la mortadella e la provola affumicata, ricoprite poi con il restante impasto di patate. Infine spolverizzate con il pan grattato e con un filo di olio evo. Infornate a 200°C per circa mezz’ora fino a doratura.