A Lecce la “Festa del Bel Sapere” le tesi di laurea diventano storie da ascoltare in un podcast live

LECCE – Le tesi di Laurea sono una miniera di saperi e di umanità in grado di diventare uno strumento per creare nuove relazioni, stimolare la curiosità e raccontare il sapere in modo coinvolgente? È da questa convinzione che nasce “Stesi dalle Tesi – Festa del Bel Sapere”, l’iniziativa in programma giovedì 20 agosto, dalle 19 alle 21, nel Chiostro Cinquecentesco dell’Ex Convitto Palmieri, sede della Biblioteca Bernardini, nel cuore di Lecce.

Promossa dalla Pro Loco di Lecce in collaborazione con ASSIPOD.org – Associazione Italiana Podcasting, Archivio Le Tesi del Salento e La Scatola di Latta, la serata propone un format originale che restituisce nuova vita alle tesi di laurea, trasformandole in racconti capaci di coinvolgere un pubblico ampio, ben oltre il mondo universitario.

Cinque persone protagoniste – di diverse età, facoltà e provenienze – racconteranno la propria tesi attraverso uno stile divulgativo, semplice e informale, dando vita a un vero e proprio happening di storytelling partecipato in cui anche il pubblico sarà chiamato a intervenire, condividere esperienze e contribuire al dialogo.

L’intero appuntamento sarà registrato come podcast live di “StoryTesiTelling”, il progetto ideato da Adriana Migliucci, presidente di ASSIPOD, nato sei anni fa su una spiaggia del Salento con l’obiettivo di dare nuova voce alle tesi di laurea e alle persone che le hanno realizzate. “Ogni tesi custodisce un patrimonio di conoscenze che troppo spesso rimane confinato in una biblioteca o in un archivio” – spiega Adriana Migliucci – “Con Stesi dalle Tesi vogliamo riportare quei saperi tra le persone, trasformandoli in occasioni di ascolto, confronto e nuove connessioni”.

L’iniziativa – a ingresso libero e gratuito – è aperta a tutti, laureati e non, e si rivolge a chiunque sia curioso di scoprire come discipline anche molto diverse possano dialogare tra loro e offrire nuovi punti di vista sulla realtà.

Per candidarsi da protagonista e proporsi con la propria tesi discussa in qualsiasi anno e argomento, basta compilare questo modulo: https://stesidalletesi.it/proponi-la-tua-tesi/

Per partecipare come pubblico interattivo, anche se non si ha nessuna laurea basta chiamare la Pro Loco di Lecce al numero 328 099 3269 o compilare il seguente modulo: https://tinyurl.com/StesidalleTesi20Agosto