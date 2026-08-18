Le giornate speciali della preparazione alla Festa patronale e il concerto in Piazza Duomo

1 of 4

LECCE – Nel corso degli undici giorni di celebrazioni di preparazione alla festa in onore dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato, l’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta ha voluto programmare tre giornate speciali, dedicate a tre diverse categorie di fedeli.

Già l’Undena di domani, 19 agosto, con inizio alle 20, in cattedrale, prevede la prima di queste giornate speciali ed è dedicata in particolar modo agli operatori sanitari e agli ammalati. Durante la messa presieduta dall’arcivescovo sarà possibile accostarsi al sacramento dell’Unzione degli infermi.

Com’è noto, questo sacramento non è riservato soltanto a chi è in punto di morte; esso, potendolo ricevere più volte, dona forza, sollievo spirituale e coraggio anche a chi affronta una malattia grave, la vecchiaia avanzata o un intervento chirurgico rischioso. Chiunque vorrà accostarsi domani all’Unzione degli infermi è bene che arrivi in cattedrale almeno 20 minuti prima della celebrazione. L’invito è rivolto anche alle associazioni di volontariato del territorio che sono al servizio dei disabili e degli anziani.

Giovedì 20 agosto, alle 20, si celebrerà la Giornata dei giuristi e la concelebrazione eucaristica verrà presieduta dall’arcivescovo Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia e vescovo emerito di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti.

Venerdì 21 agosto, invece, sempre alle 20, è la Giornata della vita consacrata caratterizzata dalla celebrazione eucaristica e, al termine, dall’adorazione eucaristica all’aperto, in Piazza Duomo con la possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione. Un buon numero di sacerdoti saranno disponibili in piazza per le confessioni individuali.

Sabato 22 agosto, alle 21, dopo la messa e le preghiere dell’Undena, sarà la splendida cornice di Piazza Duomo ad ospitare il concerto di evangelizzazione del gruppo Kantiere Kairos. Il Kantiere Kairòs è una band pop-rock italiana di ispirazione cristiana, nata ufficialmente nel 2013 in provincia di Cosenza che ha scelto un nome greco che significa «tempo di grazia, momento favorevole»: ciascuno dei quattro componenti si sente come un operaio di un cantiere al lavoro per la sua conversione e per l’annuncio del Verbo attraverso la musica.

Domenica 23 agosto, alle 11, mons. Panzetta presiederà la santa messa con il rito del sacramento della Confermazione per gli adulti.Nei giorni successivi si entrerà nel vivo della festa di Lecce e dei Leccesi.