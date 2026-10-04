Eccellenze gastronomiche salentine: Ceci, le perle della terra

Piccoli, rugosi, dal colore nocciola chiaro e dalla buccia sottilissima: i ceci salentini (in particolare la varietà “cece nero della Murgia” o le cultivar locali d’Otranto e Aquarica) sono tra i legumi più antichi e amati del territorio.

Per secoli i legumi sono stati chiamati “la carne dei poveri”, la fonte primaria di proteine per i contadini che lavoravano nei campi dall’alba al tramonto. Il cece ha un legame quasi sacro con il Salento: è il protagonista indiscusso delle Tavole di San Giuseppe e del celebre piatto Ciceri e Tria. Un aneddoto divertente riguarda la preparazione tradizionale nella pignata di terracotta: guai a mettere il sale all’inizio della cottura, altrimenti la buccia del cece diventa dura come le pietre dei muretti a secco!

Si gustano in zuppe dense, abbinati alla pasta fresca o insaporiti con verdure di campo e crostini di pane fritto.