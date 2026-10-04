Micro-mobilità a Lecce: si arricchisce l’offerta dei mezzi di Ridemovi per famiglie, bambini e per fare la spesa

Lecce – La micro-mobilità condivisa a Lecce compie un decisivo passo in avanti all’insegna dell’inclusività e della sicurezza stradale. Il Settore Mobilità e la società Ridemovi SpA annunciano l’introduzione sul territorio urbano di una gamma di nuovi mezzi di servizio altamente innovativi, progettati specificamente per rispondere alle necessità quotidiane di una platea di utenti decisamente più ampia: dai genitori con figli piccoli ai cittadini che si spostano per fare la spesa o commissioni. Introdotti anche veicoli unici e certificati per contrastare il fenomeno selvaggio dei passeggeri in piedi sul monopattino.

La nuova flotta punta a scardinare i limiti tradizionali dello sharing introducendo tre modelli di e-bike strutturalmente rinforzati e rivoluzionari per il settore:

la children bike per i più piccoli: è studiata appositamente per bambini fino a 6 anni in totale sicurezza. Si tratta dell’unico mezzo sul mercato certificato per il trasporto del secondo passeggero, grazie a un telaio rinforzato in grado di sostenere un peso fino a 240 kg nella parte posteriore. Il seggiolino è dotato di cinture di sicurezza integrate e di un guscio protettivo certificato.

per i più piccoli: è studiata appositamente per bambini fino a 6 anni in totale sicurezza. Si tratta dell’unico mezzo sul mercato certificato per il trasporto del secondo passeggero, grazie a un telaio rinforzato in grado di sostenere un peso fino a 240 kg nella parte posteriore. Il seggiolino è dotato di cinture di sicurezza integrate e di un guscio protettivo certificato. la kids bike : è una soluzione dedicata al trasporto dei bambini sopra i 6 anni e idonea a ospitare anche passeggeri adulti (con prova di carico posteriore fino a 240 kg) grazie alla presenza di solide pedane d’appoggio per i piedi. Questa innovazione rappresenta una risposta strutturale definitiva per contrastare il pericoloso fenomeno delle persone in piedi sui mezzi (c.d. tandem ride), garantendo stabilità e legalità in strada.

: è una soluzione dedicata al trasporto dei bambini sopra i 6 anni e idonea a ospitare anche passeggeri adulti (con prova di carico posteriore fino a 240 kg) grazie alla presenza di solide pedane d’appoggio per i piedi. Questa innovazione rappresenta una risposta strutturale definitiva per contrastare il pericoloso fenomeno delle persone in piedi sui mezzi (c.d. tandem ride), garantendo stabilità e legalità in strada. la shopping bike: è un’alternativa alle cargo bike pensata per chi si sposta per fare sport, acquisti o turismo. Il mezzo è equipaggiato con un capiente cestino posteriore con volume superiore a 30 litri e portata fino a 30 kg (ideale per trolley, borsoni o buste della spesa) e un cestino anteriore rinforzato per ulteriori 15 kg di carico. Unisce la grande capacità di trasporto alla semplicità di guida di una bicicletta tradizionale.

I nuovi mezzi integrano dotazioni tecnologiche e di sicurezza di ultima generazione:

un nuovo sistema IoT con precisione GPS fino a 0,2 metri,

pneumatici maggiorati del 30% studiati appositamente per evitare cadute sulle rotaie del tram,

un motore potenziato con 60Nm di coppia per facilitare le partenze in salita,

frecce direzionali, luci stop e un impianto frenante testato fino a 140 kg con spazio di arresto inferiore ai 4 metri.

Ridemovi SpA è la società che dal 1° luglio 2026 è autorizzata all’esercizio del servizio di “sharing” mediante monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita e ciclomotori elettrici sul territorio comunale di Lecce secondo il modello “free floating”, con specifiche zone interdette (“no-parking zone”).

Attualmente la flotta è composta da 650 mezzi: 300 monopattini, 300 biciclette a pedalata assistita e 50 scooter elettriche.

Il bilancio dei primi mesi di attività evidenzia uno straordinario riscontro della cittadinanza, con oltre 20.000 corse registrate in meno di due mesi e un tasso di fidelizzazione altissimo, pari al 70% di utenti abbonati.

I punti di maggiore affluenza della flotta si confermano nei nodi nevralgici della città, come la Stazione, Porta Rudiae, Porta Napoli, Porta San Biagio e la Zona Mazzini.

Al fine di garantire l’ordine e il decoro urbano, la sosta di e-bike e moped rimarrà rigidamente station-based all’interno di oltre 600 parcheggi mappati dall’applicazione.

Inoltre, il Comando di Polizia Locale ricorda che è attivo un servizio di Customer Service dedicato tramite WhatsApp (al numero 344 130 6370) dove i cittadini possono segnalare in tempo reale eventuali veicoli lasciati in posizione irregolare, con interventi di ripristino garantiti dai patroller di zona entro un’ora dalla segnalazione.