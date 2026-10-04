Il Tesoretto di Poggiardo: l’eccellenza che nasce dalla programmazione

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La narrazione del Salento fatta di cartoline e attese stagionali volta finalmente pagina a favore di un territorio che non va in letargo, che rifiuta la maschera dei muretti a secco come unico vessillo e sceglie invece la precisione dell’organizzazione e la voglia di aprirsi al mondo. L’Hotel Ristorante Tesoretto di Poggiardo è in tal senso un avamposto che parla tutte le lingue e smonta, dati alla mano, un pregiudizio atavico, che vede il lavoro al Sud relegato alla bella stagione. Qui il turismo è una cosa seria, una visione che attrae professionisti dalla Russia agli Stati Uniti proprio quando il cliché vorrebbe le spiagge deserte e le serrande abbassate. La general manager della struttura, Romina Tenore, anima, insieme a Fernando Cretì del progetto, ci racconta la genesi di questo successo.

Che sensazione dà scardinare il pregiudizio della stagionalità?

È una sensazione di profonda vittoria, un orgoglio che definirei quasi necessario per il nostro territorio. Alla BIT di Milano, conclusasi da poco, ma anche in occasione dei workshop di luxury events che frequento in tutto il mondo, la domanda dei buyer è quasi un riflesso pavloviano: ‘Quando aprite? Quando chiudete?’. Quando rispondo che noi siamo aperti tutto l’anno, che la nostra macchina non si ferma mai, vedo nei loro occhi uno stupore che si trasforma immediatamente in fiducia. Non stiamo vendendo solo una camera; stiamo vendendo l’affidabilità di un sistema. Essere apripista in questo senso significa dimostrare che il Salento ha una dignità imprenditoriale che prescinde dal meteo. Il Tesoretto è sempre attivo non per caso, ma perché abbiamo scelto di non essere una meteora estiva, ma un punto di riferimento costante.

Come è stata costruita la vostra identità?

Noi crediamo fermamente nell’autenticità, non in quella costruita a tavolino. Presentare il Tesoretto con il format dell’hotel internazionale, che però affonda le radici nella cultura del territorio, è la nostra forza. I buyer cercano un’imprenditorialità che sappia offrire arte, storia e comfort d’eccellenza senza dover per forza recitare una parte. Amare il territorio significa rispettarlo, non sfruttarlo fino all’osso per tre mesi l’anno.

Come riuscite a raccontare la bellezza del Salento ad un pubblico che spesso ne conosce solo le coste?

Lo facciamo attraverso l’esperienza diretta e la cura del dettaglio. Ad aprile ospiteremo delegazioni dalla Russia, a ottobre dagli Stati Uniti: sono buyer che soggiorneranno da noi per vivere il territorio al di là dei soliti percorsi. Li portiamo nelle cantine, nei siti storici, mostriamo loro la meraviglia delle luminarie artistiche, come quelle di Scorrano, che in inverno trasformano il Salento in un luogo magico. Gli stranieri, specialmente gli olandesi, i francesi e gli spagnoli che seguiamo da anni, spesso fuggono dal caldo caotico di luglio e agosto. Noi offriamo loro la poesia della primavera e dell’autunno salentino. È un lavoro di traduzione culturale che spiega come il Salento sia un’emozione che non ha scadenza.

Gestire un’attività che combina eccellenza ricettiva e ristorazione d’alto livello richiede una visione che lei definisce ‘business internazionale’. Qual è il segreto per mantenere un equilibrio così alto tra l’accoglienza leisure e quella professionale?

L’integrazione è la chiave. L’hotel e il ristorante del Tesoretto non sono due entità separate, ma due organi dello stesso corpo che si alimentano a vicenda. Lavoriamo moltissimo con il segmento business e con eventi di nicchia che richiedono un’organizzazione millimetrica. Quando il turismo leisure rallenta, la nostra struttura vibra grazie alle serate a tema, ai congressi, alla clientela che cerca un rifugio di design e cultura. Non soffriamo la destagionalizzazione perché non la consideriamo un obiettivo da raggiungere, ma una realtà già consolidata. È una questione di apertura mentale: se l’imprenditore è aperto, anche la struttura e il territorio lo diventano.

Guardando al futuro, quali sono le sfide per il Tesoretto?

La sfida è restare lucidi e coraggiosi. Dobbiamo smettere di rincorrere il numero e iniziare a curare il valore. Il Salento non deve essere una risorsa da spremere, ma un patrimonio da narrare con intelligenza. Spero che si diffonda sempre di più una cultura dell’imprenditorialità vera, quella che non storce il naso di fronte alle novità ma che accoglie la qualità. Il nostro obiettivo per il futuro è continuare a portare il mondo qui a Poggiardo, dimostrando che non serve il mare a due passi per essere una destinazione d’eccellenza. Il nostro punto di forza è l’organizzazione, è il calore umano senza filtri, è la consapevolezza che siamo unici proprio perché abbiamo deciso di non somigliare a nessun altro.

Ed è proprio attraverso queste parole, che si intuisce perché il Tesoretto non è l’eccezione fortunata di un Sud che resiste, ma la prova concreta che la programmazione può diventare identità. In un territorio spesso raccontato per sottrazione, fuori stagione, fuori rotta, fuori dai circuiti, Poggiardo sceglie invece di stare dentro. Dentro le agende internazionali, dentro le mappe dei buyer, dentro una visione che non chiede permesso al calendario. Perché l’ospitalità è un atto quotidiano e la vera rivoluzione è aver trasformato la destagionalizzazione da slogan a normalità, restituendo al Salento qualcosa di più prezioso del turismo: la credibilità.