Alla scoperta del Salento: Brunese, la figlia del vento e della pioggia

Si racconta che la sua anima appartenesse agli elementi. Tutti la chiamavano semplicemente la Brunese, e già il suo nome raccontava misteri. Nata dal Vento e dalla Pioggia nel territorio tra Roca Nuova e Melendugno, era una creatura che sembrava sospesa tra il mondo umano e quello naturale, aveva lunghi capelli scuri che danzavano come ombre tra le fronde degli alberi, e ogni suo passo era sembrava parlare con la terra che lo accoglieva.

Amava i luoghi selvaggi, come la sua anima, le scogliere sferzate dal mare, i sentieri dimenticati dall’uomo, la vegetazione fitta che custodiva silenzi. Tutti ne parlavano, ma pochi la conoscevano davvero.

La Brunese conosceva le erbe, creava pozioni che curavano corpo e anima, sapeva parlare alla natura e al suo passaggio tutto fioriva, tutto prendeva vita.

Alcuni racconti la descrivono eterea, nuda, incapace di mettere barriere tra lei e il mondo, felice.

Gli unici, umili abiti che indossava, erano quelli per andare a trovare i monaci Anacoreti per condividere con loro i suoi saperi sulle arti divine e sulla magia naturale.

Una donna così libera, così vera, in poco tempo attirò l’attenzione dei signori dei villaggi vicini che cercarono più volte di trattenerla nei loro palazzi, ma lei sfuggiva sempre, come un’ombra tra gli alberi. La sua era una libertà che nessuno poteva domare.

Ma i tempi erano figli dal sospetto e del dogma, la sua luce suscitò paura. I paesani iniziarono a chiamarla masciara, e la leggenda la porta davanti al Tribunale della Santa Inquisizione. Lì, con coraggio, dichiarò di non essere una strega, ma figlia degli elementi. Sapendo che il rogo l’attendeva, pronunciò parole che riecheggiarono come una profezia:

“Il vostro fuoco non potrà bruciarmi. Mia madre, la Pioggia, lo spegnerà, mio padre, il Vento, lo disperderà. E voi, che perseguitate la luce, sappiate che peste e malattia vi colpiranno, e non conoscerete mai la dolcezza della terra che dona il miele.”

E così, tra una folata di vento e un turbine di nubi, sparì nel nulla, lasciando dietro di sé solo il sussurro del vento e la memoria della sua presenza.

Generazioni dopo, la maledizione che aveva annunciato sembrò avverarsi: Roca Nuova cadde, le terre si spensero, e la malaria si diffuse. La Brunese non vegliava più sulla sua terra, e il suo abbandono portò il degrado.

Anni dopo, un giovane passante scoprì un angolo verdeggiante e rigoglioso, dove la natura respirava forte e lussureggiante. Il ciclo si era compiuto: Roca Nuova aveva lasciato spazio a Melendugno, ma questa è un’altra storia.