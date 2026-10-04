Figli del Salento: Luigi Stifani, il violinista terapeuta delle tarantate

Nel 1914 nasce a Gallipoli uno dei più virtuosi violinisti locali: Luigi Stifani, orgoglioso figlio del Salento e padre di alcune delle più affascinanti performance musicali del XX secolo, tutte al ritmo incalzante della taranta.

Suoi compagni di vita, oltre al villino sono stati anche il mandolino e la chitarra, ma tra gli appassionati della taranta, il suo nome riecheggia con il medesimo rispetto che si deve ad un medico, perché proprio lui, grazie ai ritmi delle sue musiche, si narra abbia guarito molte tarantate.

Il suo taccuino, fonte ufficiale su cui dal 1928 al 1972 ha annotato ogni “caso”, segna a 29 le donne “esorcizzate”.

Nel taccuino sono meticolosamente raccontati i 29 casi trattati nel corso dei suoi 50 anni di carriera a Nardò e nei paesi limitrofi.

Storie di vita vera narrate dalla viva voce del Maestro-guaritore con dovizia di particolari e confluite prima in “Elenco del tarantolismo – Biografie delle tarantolate di Nardò e della provincia e fuori provincia” e poi, nel 2000, dopo una lunga serie di incontri tra Luigi Stifani e Sandro Portelli, autore dell’introduzione e custode del taccuino dagli Anni ‘‘80, nel volume “Io al Santo ci credo”.

Barbiere di professione, Luigi Stifani, Mesciu Gigi, coniugava magistralmente lavoro e diletto, mantenendo viva la tradizione musicale e antropologica legata al tarantismo con la sua orchestra.

Secondo Luigi Stifani, vero esperto di rituali popolari, è proprio il pizzico della corda di violino ad essere terapeutico, prova ne è il fatto che le donne morse dal ragno, udendone il suono, si contorcono fino a quando il veleno non esce completamente dallo stomaco.

Negli Anni ‘50 Luigi Stifani fu il Virgilio di Ernesto De Martino, che proprio in quel periodo stava svolgendo le sue ricerche sul tarantismo, che sarebbero poi confluite in quel testo sacro che è “La terra del rimorso”

Dell’intenso via vai presso la sua bottega tuttora si parla perché emblema della capacità di Luigi Stifani di intrattenere rapporti umani, prima ancora che professionali con studiosi, accademici e musicisti.

Nel taccuino di Luigi Stifani l’ultimo caso di tarantolata risale al 1972, ma il Maestro ha continuato a suonare anche dopo questa data,

Dal 2000, anno della sua scomparsa, a Nardò a svolge un memorial in suo onore.