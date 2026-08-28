Pitch Day, gli studenti e le studentesse di Dams e scienze dello spettacolo presentano i loro progetti ai professionisti del settore

LECCE – Venticinque studenti e studentesse dei corsi DAMS e di Scienze dello Spettacolo e della Produzione Audiovisiva dell’Università del Salento presenteranno i loro progetti a professionisti e operatori culturali nel Pitch Day del Dipartimento di Beni Culturali, in programma il 22 settembre a Lecce. La call per partecipare si aprirà l’1 settembre.

L’iniziativa nasce dai laboratori didattici del Dipartimento e mette la comunità studentesca in una condizione reale di lavoro: cinque minuti per raccontare la propria idea, cinque minuti per raccogliere domande e suggerimenti dei professionisti. I progetti attraverseranno cinque aree: il documentario archeologico, la sceneggiatura, i festival, i teaser e i cortometraggi, la fotografia.

Potranno partecipare alla call le studentesse e gli studenti iscritti o laureati al Corso di Laurea in DAMS e al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Audiovisiva, con i progetti pensati singolarmente o in gruppo, sotto la guida dei docenti dei laboratori e i corsi di Filmmaking, Sceneggiatura, Organizzazione di eventi cinematografici e audiovisivi, Documentario archeologico e Storia della fotografia.

A valutare e commentare i lavori sarà una squadra di professionisti del cinema, dell’audiovisivo e della cultura: Gianni de Blasi, Paola D’Amico, Mattia Epifani, Floriana Pinto, Andrea Gabellone, Eleonora Tricarico e Paolo Paticchio.

Al termine della giornata il Dipartimento metterà a disposizione dei professionisti e delle case di produzione un phonebook con i profili dei giovani autori, i contatti e la sintesi di ciascun progetto: un ponte concreto tra la formazione e il mondo del lavoro. Per gli studenti e le studentesse sarà l’occasione di misurare le proprie idee con chi il mestiere lo fa ogni giorno; per il territorio, un’occasione per intercettare nuovi talenti.

Il Pitch Day si terrà il 22 settembre, dalle ore 15.00, presso il Dipartimento di Beni culturali in via Birago.

Per candidare il proprio progetto, si dovrà inviare titolo e breve descrizione agli indirizzi email alessia.deblasi@unisalento.it e chiara.renna@unisalento.it entro martedì 15 settembre con specificato nell’oggetto “Pitch day 2026”. Sarà possibile candidare anche progetti realizzati durante i laboratori dei precedenti anni accademici.

Per i lavori audiovisivi già realizzati, nella fase di presentazione, ci sarà la possibilità di proiettare un teaser di due minuti al massimo.