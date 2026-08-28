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Verso – Salice Music and Wine: vino, musica e cultura per celebrare i 50 anni della DOC Salice Salentino

Sabato 29 e domenica 30 agosto Salice Salentino celebra la sua eccellenza enologica con due giornate di degustazioni, musica, cultura, arte e spettacolo. Sul palco Eugenio Finardi con la sua band e Raffaele Casarano. In programma anche mostre, libri, incontri, artisti di strada e DJ set fino a notte inoltrata

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