Verso – Salice Music and Wine: vino, musica e cultura per celebrare i 50 anni della DOC Salice Salentino

SALICE SALENTINO (Lecce) – Prosegue il percorso di promozione e divulgazione della DOC Salice Salentino, una delle grandi eccellenze enologiche del territorio, in occasione dei cinquant’anni dalla sua istituzione.

La prossima tappa del percorso celebrativo sarà “VERSO – SALICE MUSIC AND WINE”, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto nel centro di Salice Salentino, tra Piazza Plebiscito e le vie adiacenti.

Un appuntamento che nasce dall’incontro tra vino, musica, cultura e territorio e che punta a trasformare la celebrazione dei cinquant’anni della DOC in un’esperienza capace di coinvolgere cittadini, visitatori, produttori, artisti e realtà culturali.

A partire dalle 18.30 e fino a notte inoltrata, il programma delle due giornate proporrà degustazioni, stand enogastronomici, concerti, presentazioni di libri, mostre, artisti di strada, spettacoli circensi, attività per bambini e DJ set al tramonto.

Il momento musicale più atteso sarà l’incontro tra Eugenio Finardi e la sua band e Raffaele Casarano, protagonisti di un concerto speciale e irripetibile targato Locomotive, pensato per omaggiare i 50 anni della DOC Salice Salentino. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero.

Accanto ai grandi nomi della musica, il programma darà spazio anche ai giovani talenti e agli artisti del territorio. Tra gli ospiti ci saranno Claudio Covato, vincitore del Premio Musicultura 2026 e del Premio Fabrizio De André 2025, il gruppo di pizzica Kardia e un quartetto di musicisti salicesi composto da Valeria Capoccello, Giacomo Ala, Davide Polimena e Mauro Capoccello, con un repertorio che attraversa rock, blues e soul.

Protagonista sarà naturalmente il vino, con le produzioni delle cantine del Consorzio di Tutela Vini DOP Salice Salentino, presentate e raccontate dai sommelier AIS Puglia – sezione di Lecce.

Il programma prevede inoltre un convegno con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel percorso di celebrazione del cinquantesimo anniversario della DOC.

Grande spazio anche alla cultura e alla memoria del territorio. Il calendario di “Salice comunità che legge” propone, presso il Chiostro del Convento Madonna della Visitazione, due appuntamenti dedicati a libri ispirati al vino e al Salento: il 29 agosto “Memorie di Negroamaro” di Valentina Perrone e il 30 agosto “Quante storie per un vino” di Rosaria Bianco.

Sempre presso il Convento Madonna della Visitazione saranno visitabili due prestigiose mostre realizzate in collaborazione con il Museo Sigismondo Castromediano: la mostra archeologica “Dioniso ebbro. L’arte del bere nell’antichità”, già presentata a Firenze lo scorso febbraio in occasione di tourismA – Salone Archeologia e Turismo Culturale, e la mostra fotografica “La campagna salentina. Immagini dall’Archivio Palumbo”.

Il percorso dedicato ai cinquant’anni della DOC sarà arricchito anche dalla presenza di Edoardo Winspeare e Alfredo Polito, chiamati a illustrare rispettivamente i progetti di un documentario e di un libro dedicati alla storia e all’identità della DOC Salice Salentino.

A completare la proposta ci saranno stand enogastronomici, spettacoli circensi itineranti, un’area giochi per bambini e DJ set dal tramonto fino a notte inoltrata, con Savi Vincenti, Maichael Sax e Demat.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Museo Sigismondo Castromediano, Locomotive, Al Parco musica ed eventi e AIS Puglia – Sezione di Lecce.

L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Lecce e del sostegno di BPER, Gruppo Panarese e altre aziende del territorio.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.