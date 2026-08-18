Le previsioni meteo di domani 19 agosto

Puglia – Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni tra la serata e la notte con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo locali addensamenti su Liguria e al Nord-Est. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo lungo l’arco alpino. In serata e in nottata precipitazioni in movimento sulla Pianura Padana.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locale instabilità tra Abruzzo e basso Lazio con isolati acquazzoni o temporali, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile con cieli pienamente soleggiati. Al pomeriggio locali piovaschi in sviluppo in Appennino e settori interni della Sicilia. In serata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite.
Temperature minime stabili o in generale lieve rialzo salvo una lieve flessione sulle Isole Maggiori, massime in lieve aumento su tutta la Penisola.
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