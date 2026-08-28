Siculella stoppa l’entusiasmo e contesta i numeri del trasporto pubblico leccese: “Un’onda di strisce blu per finanziare bus che viaggiano vuoti”

LECCE – “Come ogni S. Oronzo che si rispetti, arrivano le note di giubilo ed entusiasmo dalla politica e dai dirigenti pubblici. Anche questa volta calato il sipario resta il teatrino – 36.237 passeggeri in quattro giorni – evviva”. Alberto Siculella, Presidente di MIND Menti Indipendenti, osserva e si interroga sui numeri diffusi da SGM e rilanciati dall’Assessore ramo.

“Partiamo da un fatto: a bordo dei mezzi SGM non c’è alcun conta persone automatico, eppure i dati vengono forniti quasi con millesimale precisione. 36.237 passeggeri – un grande successo si dirà – eppure sono solo 138 persone in più dell’anno scorso. Frutto di una scelta che non ha nulla di nuovo: navette gratuite. Bene, perciò non servono neanche i biglietti a bordo, ovvero nessuna obliteratrice”

Così Siculella si interroga sulla reale capacità di estrarre dati.

“È tutto nelle mani dei conducenti e del personale a bordo che sarebbe chiamato ad una conta piuttosto improbabile, anzi, improponibile. E come si fa a sapere se gli utenti sono unici o contabilizzati due volte perché hanno fatto andata e ritorno dalle giostre? Davvero tutto molto aleatorio, come la visione di mobilità che la città subisce da anni”

Il Presidente di MIND infine osserva la situazione generale del trasporto pubblico.

“Siamo a raccontare favole mentre i bus girano vuoti, spesso privi di aria condizionata e i dati, così raccolti, sono poco meno che un riferimento. Numeri che comunque raccontano di un trasporto pubblico che, non fosse tale, ovvero sostenuto da trasferimenti pubblici, integrati dalla riscossione delle strisce blu, non si reggerebbe in piedi. Ed è il motivo per cui a breve si farà cassa con un’onda di vernice blu che riempirà gli stalli della nostra città. Altro che turnazione e deterrenza: si chiama fare cassa” la stoccata di Siculella.

“Meno di 5mila passeggeri al giorno, in media, sono comunque un dato pessimo, e togliessimo le iniziative gratuite e l’unica linea che funziona e che trasporta gli studenti in Ecotekne, saremmo al completo disastro” specifica Siculella.

“Abbiamo fatto decine di proposte, consegnato un documento firmato da circa 1.500 cittadini. Nulla è cambiato, se non nuovo parcheggi a pagamento in tutta la città. Il resto immobilismo, insostenibile.”