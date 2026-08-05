P40 presenta il nuovo brano “Vado a Badisco” proprio davanti al bar di… Porto Badisco

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PORTO BADISCO (Lecce) – Domenica scorsa, 2 Agosto, poco dopo le ore 18, l’artista P40 (nome d’arte di Pasquale G. Quaranta) ha presentato in maniera assolutamente originale il suo nuovo brano dal titolo “Vado a Badisco”. Nessun palco, nessuna platea, non in teatro e nemmeno in un locale o pub, l’ha presentato al mare, di fronte al Bar Da Carlo nella splendida località di Porto Badisco, sulla costa adriatica del Salento. Come dire, per presentare “Vado a Badisco”… è andato a Badisco!

Il cantautore salentino, in versione intima chitarra e voce, ha attratto sulla piazzetta di Porto Badisco un pubblico partecipe, costituito sia da appassionati che lo seguono da tempo che da stupiti e divertiti clienti del Bar, assiepati a rigenerarsi e a rinfrescare corpo e mente sotto la tettoia. Da notare che il Bar Da Carlo è stato avviato nel 1909 e che nel 2023 è stato riconosciuto dalla Regione come “Locale storico patrimonio di Puglia”.

In un clima raccolto e appassionato, non senza momenti di autentica ilarità e spensieratezza, P40 ha suonato e cantato il nuovo brano insieme anche ad altri suoi pezzi più popolari, che man mano gli venivano richiesti dai presenti.

«Come altre mie canzoni – ha raccontato P40 – anche questo nuovo brano tratta di usi e costumi, vizi e virtù. Tanti vogliono sentirsi “chic” o pensano di essere “chic” e altri ritengono di essere “alternativamente Radical”. In questa canzone si ironizza proprio su queste presunzioni di merito, per ridimensionare tutto ad una semplice, efficace e riconoscente coscienza del valore dei luoghi. In questo caso é il luogo, Porto Badisco, che ti può rendere chic, a prescindere dalle proprie attitudini estetiche e culturali. Porto Badisco é un luogo che attraverso la sua storia e le sue peculiarità naturalistiche, rimaste per molti aspetti allo stato “brado”, ha creato il suo stile e il suo modo di essere e chi ci viene ne diventa inevitabilmente interprete a modo suo.»

Non certo per caso, dalle ore 18 dello stesso giorno il videoclip del nuovo brano, realizzato da Gianluca Gulluni, é online sul canale Youtube dell’artista salentino: p40salento.

Il testo e la musica di “Vado a Badisco” sono di Pasquale Giuseppe Quaranta (in arte P40), mentre il lavoro in studio ha visto P40 alla voce e alle chitarre, Emanuele Flandoli al basso e alle tastiere e Daniele Leucci alle percussioni. Il brano è stato prodotto, registrato e mixato da Emanuele Flandoli presso Linfa Studio (Lecce).