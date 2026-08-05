Nascondeva 28 dosi di cocaina nella sigaretta elettronica, 14enne arrestato dalla Polizia

Galatina (Lecce) – La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 14enne residente a Galatina per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle ore 15 di lunedì scorso, 3 agosto, gli agenti del Commissariato di Galatina, impiegati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di droghe hanno notato il giovanissimo fermo in atteggiamento di attesa dietro un’auto parcheggiata. Manifestando un forte stato di agitazione e insofferenza al controllo, il ragazzo ha fornito le proprie generalità e ha spontaneamente consegnato il materiale in suo possesso, tra cui una sigaretta elettronica usa e getta, che ha dichiarato di utilizzare abitualmente.

I controlli sul dispositivo elettronico hanno tuttavia permesso ai poliziotti di scoprire che lo stesso era fuori uso e modificato per occultare al suo interno un involucro di cellophane contenente ventotto dosi di cocaina, per un peso di circa 12 grammi. Dalla tasca dei pantaloni il 14enne ha inoltre estratto la somma in contanti di 250 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio accartocciate singolarmente.

A causa dell’atteggiamento non collaborativo del minore, che ha rifiutato di fornire indicazioni utili sul reperimento della sostanza, sui propri genitori e sul domicilio effettivo, si è reso necessario l’accompagnamento negli uffici del Commissariato. Gli agenti della Squadra Volante, successivamente, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di Galatina, alla presenza di chi ha la responsabilità genitoriale, che ha dato esito negativo, così come la perquisizione personale.

Informato dell’arresto, il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce ha disposto il trasferimento del 14enne presso il Centro di Prima Accoglienza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, mentre la sostanza stupefacente ed il denaro contante sono stati sequestrati.