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Ultimi Fuochi Festival: a Castro il teatro conduce il pubblico in un luogo segreto al tramonto

Il 7 agosto debutta Non per me soltanto, il reading itinerante di Alessandra Crocco e Alessandro Miele. Repliche il 18 e il 23 agosto. Prenotazione obbligatoria

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