Ultimi Fuochi Festival: a Castro il teatro conduce il pubblico in un luogo segreto al tramonto

CASTRO (Lecce) – Venerdì 7 agosto, ore 19.00 – Prosegue la programmazione di Ultimi Fuochi Festival, il progetto culturale che trasforma il Sud Salento in un palcoscenico a cielo aperto, portando il teatro in suggestivi spazi naturali all’ora del tramonto.

Il prossimo appuntamento è con “Non per me soltanto”, un intenso reading in cammino ideato e interpretato dai direttori artistici Alessandra Crocco e Alessandro Miele, che accompagneranno il pubblico in un’esperienza immersiva tra natura, letteratura e memoria.

Come da tradizione del festival, il luogo esatto dello spettacolo resterà segreto fino a poche ore prima dell’evento: solo gli spettatori che avranno effettuato la prenotazione riceveranno un messaggio con le indicazioni per raggiungere la destinazione.

Ogni anno la compagnia realizza percorsi teatrali itineranti pensati appositamente per gli spazi nascosti che ospitano il festival, invitando il pubblico a mettersi in cammino insieme agli attori. Un’esperienza che è insieme spettacolo, esplorazione e scoperta, tra paesaggi incontaminati e testi letterari capaci di dialogare con il territorio.

Passo dopo passo, la storia millenaria custodita dalla natura si intreccia con un racconto che attraversa temi universali come l’infanzia, gli ideali e la memoria, trasformando il cammino in un viaggio emozionale e condiviso.

Lo spettacolo sarà replicato lunedì 18 agosto e sabato 23 agosto, sempre alle ore 19.00, con un numero massimo di 30 spettatori per ciascun appuntamento.

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione. Le informazioni sul luogo segreto saranno comunicate esclusivamente ai partecipanti prenotati.

“Non per me soltanto” è realizzato in collaborazione con il Comune di Castro ed è finanziato nell’ambito del POC Puglia 2021-2027 – Asse III “Competitività delle imprese”, Azione 3.2 “Turismo”.

INFO

Non per me soltanto – Reading in cammino

Date: 7, 18 e 23 agosto

Orario: ore 19.00

Luogo: destinazione segreta nel territorio di Castro (LE)

Partecipanti: massimo 30 spettatori

Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria