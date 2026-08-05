Le previsioni meteo di domani 6 agosto

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare locali acquazzoni o temporali sulle zone interne. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi specie sui rilievi. In serata tempo in miglioramento salvo residue precipitazioni sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora dalla serata con fenomeni in generale esaurimento ed ampie schiarite associate.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino al Sud e sulle Isole con sole prevalente. Nel pomeriggio poco da segnalare salvo locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi interni. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

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