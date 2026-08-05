Venerdì 7 agosto la tredicesima edizione di “Soleto nelle Mura”

SOLETO (Lecce) – Torna “Soleto nelle Mura”, venerdì 7 agosto, la 13ª edizione tra storia, miti, spettacoli e l’eccellenza di “Calici nelle Mura”.

Venerdì 7 agosto, il centro storico di Soleto torna ad animarsi con la 13ª edizione di “Soleto nelle Mura”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salentina. Promossa dal Comune di Soleto con la direzione artistica di Fondo Verri – Luoghi d’Allerta e la collaborazione di Trainieri e A.I.S. Lecce, la manifestazione celebra la cultura, l’arte, i miti e la grande enogastronomia del territorio. L’evento si inserisce inoltre nel programma della 21ª rassegna itinerante Luoghi d’Allerta.

A inebriare i sensi lungo le vie del “borgo magico” ci penserà “Calici nelle Mura”, un imperdibile percorso enologico targato AIS Lecce con la partecipazione di ben 44 cantine vitivinicole selezionate.

Ad accompagnare i calici ci saranno 6 postazioni food a cura di Trainieri dedicate alle eccellenze e ai piatti della tradizione locale: dal celebre panzerotto di Soleto all’olio extravergine di oliva e a tante altre specialità salentine.

Un viaggio unico che si snoda tra le caratteristiche viuzze del borgo “magico”, offrendo un’esperienza immersiva che intreccia storia, degustazioni d’eccellenza e una ricca proposta musicale live.

IL PROGRAMMA

Ad aprire la serata, alle 19:00, la visita guidata “Misteri e Leggende del Borgo Magico” con la partenza da Porta San Vito per una passeggiata alla scoperta dei segreti, della superstizione e dell’arte di Soleto a cura della guida Sara Foti Sciavaliere.

Alle 20:00 in Piazza Calvario. il M° Giovanni Moscara presenta la «Storia del mosaico del Calvario di Soleto», in un dialogo con il Sindaco Graziano Vantaggiato.

Dalle ore 21:15 il via alla musica live nei luoghi simbolo del centro storico:

in Piazza Aldo Moro, la proposta di jazz contemporaneo e post-bop, con composizioni inedite e riletture tratte dal songbook jazz, rock e blues del Casciaro Power Trio con Alessandro Casciaro pianoforte, Davide Codazzo contrabbasso e Marco Girardo batteria.

In Piazza Vittorio Emanuele, le composizioni originali di Askein incentrate sull’improvvisazione e sul dialogo aperto del linguaggio jazzistico con Antonio Cotardo flauti e Angelo Urso contrabbasso.

In Piazza Garibaldi il Trance Project Sound propone un suggestivo viaggio sonoro in cui la ricerca elettronica incontra le radici ancestrali del Mediterraneo con Emanuela Gabrieli voce, Alessandro Ferrari corde, Gioele Nuzzo – percussioni, didjeridoo ed elettronica.

In Piazza Cattedrale il Kelmo Trio & Night Express propone un percorso musicale che dai Balcani giunge all’America Latina fino ad approdare alle sonorità popolari salentine, con Marco Ghezzo violino, Christian Pagano chitarra, Simone Barletta- percussioni).

A seguire il Night Express Territori Sonori: con il live set elettronico underground di Andrea Calella (Queemose) e Serena Patrimia con synth, drum pad e sample colti.