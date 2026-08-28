Lo smartphone ci ascolta davvero? Perché parliamo di qualcosa e poco dopo compare una pubblicità

Ti è mai capitato di parlare con qualcuno di un viaggio, di un’automobile, di un ristorante o semplicemente di un prodotto che vorresti acquistare e, poche ore dopo, ritrovarti davanti proprio quella pubblicità sullo smartphone?

La reazione è quasi sempre la stessa:

“È impossibile. Il telefono mi ha ascoltato.”

È una frase che sento pronunciare spesso anche nel mio lavoro.

Da anni mi occupo quotidianamente di smartphone e tecnologia e, tra le tante domande che mi vengono rivolte, questa è probabilmente una delle più affascinanti.

Perché quella sensazione, bisogna ammetterlo, a volte è davvero impressionante.

Ma siamo sicuri che il nostro smartphone abbia bisogno di ascoltarci per sapere cosa ci interessa?

La risposta è molto più complessa.

E forse persino più sorprendente.

Il telefono può sapere molto di noi senza ascoltare una sola conversazione

Quando utilizziamo uno smartphone lasciamo continuamente delle tracce digitali.

Una ricerca su Google. Un video guardato più a lungo degli altri. Un sito visitato. Un’applicazione utilizzata. Un contenuto sul quale ci siamo soffermati. Un acquisto. Una posizione. Un’interazione sui social.

Presi singolarmente sembrano dettagli insignificanti.

Messi insieme possono raccontare moltissimo.

È questo il punto che spesso provo a spiegare quando qualcuno mi dice: “Marco, secondo me il telefono mi ascolta.”

La domanda che pongo è un’altra:

e se non avesse nemmeno bisogno di farlo?

I sistemi pubblicitari e gli algoritmi che selezionano i contenuti possono utilizzare numerosi segnali per cercare di comprendere i nostri interessi e proporci qualcosa che abbia maggiori probabilità di attirare la nostra attenzione.

Il risultato può essere sorprendentemente preciso.

Quando la coincidenza sembra impossibile

Facciamo un esempio.

Da qualche giorno guardiamo video dedicati ai viaggi.

Abbiamo controllato il prezzo di qualche volo.

Ci siamo soffermati su fotografie di una determinata destinazione.

Magari abbiamo visitato un sito senza neppure ricordarcene.

Poi, durante una cena, diciamo:

“Mi piacerebbe andare in Giappone.”

Il giorno successivo compare sullo smartphone una pubblicità relativa a Tokyo.

Per noi i due eventi diventano immediatamente collegati:

ne ho parlato e il telefono mi ha sentito.

Ma il sistema potrebbe aver individuato il nostro interesse prima ancora di quella conversazione.

Ed è proprio qui che la tecnologia contemporanea diventa estremamente interessante.

Non reagisce soltanto a ciò che facciamo.

Sempre più spesso cerca di prevedere ciò che potrebbe interessarci.

C’è anche un altro elemento che sottovalutiamo: le persone intorno a noi

La nostra vita digitale non avviene in isolamento.

Frequentiamo gli stessi luoghi di altre persone, utilizziamo reti, servizi e piattaforme, condividiamo interessi e interagiamo continuamente online.

I sistemi pubblicitari lavorano su enormi quantità di segnali e correlazioni.

Questo rende molto facile attribuire al microfono qualcosa che potrebbe avere una spiegazione completamente diversa.

Ed è probabilmente uno dei motivi per cui alcune coincidenze ci sembrano quasi inquietanti.

Quindi possiamo essere certi che il microfono non venga utilizzato?

Qui bisogna fare una distinzione importante.

Le applicazioni possono accedere al microfono quando dispongono delle necessarie autorizzazioni e quando lo utilizzano per determinate funzionalità.

Chiamate, messaggi vocali, registrazione di video, assistenti vocali e molte altre funzioni hanno evidentemente bisogno del microfono.

Sia iPhone sia Android permettono infatti di verificare e modificare quali applicazioni abbiano accesso al microfono.

Su iPhone, inoltre, un indicatore arancione segnala quando un’app sta utilizzando il microfono; sistemi analoghi di segnalazione e controllo sono presenti anche sulle versioni moderne di Android.

Questo è un aspetto sul quale, nel lavoro quotidiano in SOS Informatic, insisto spesso: utilizziamo smartphone estremamente sofisticati, ma dedichiamo pochissimo tempo a conoscere le autorizzazioni che concediamo alle applicazioni.

E invece dovremmo farlo.

Fate una prova adesso

Prendete il vostro smartphone.

Su iPhone entrate in:

Impostazioni → Privacy e sicurezza → Microfono

Su Android il percorso può cambiare leggermente in base al produttore, ma nella sezione dedicata a Privacy o Gestione autorizzazioni è possibile verificare quali applicazioni possano utilizzare il microfono.

Guardate l’elenco.

Probabilmente troverete applicazioni alle quali ricordate perfettamente di aver dato il consenso.

Forse ne troverete altre per le quali vi domanderete:

“Perché questa app dovrebbe avere accesso al mio microfono?”

Ed è esattamente la domanda che dovremmo imparare a farci più spesso.

Il vero tema non è il microfono

Dopo oltre vent’anni trascorsi professionalmente a contatto con telefoni, computer e dispositivi elettronici, mi sono convinto che uno dei problemi più interessanti della tecnologia moderna sia proprio questo.

Sappiamo utilizzare i dispositivi molto più di quanto sappiamo comprenderli.

Conosciamo perfettamente il gesto necessario per aprire Instagram, mandare un messaggio o scattare una fotografia.

Molto meno ciò che avviene dietro quelle azioni.

Ed è per questo che, personalmente, trovo ancora più interessante cambiare completamente la domanda.

Non:

“Il mio smartphone mi sta ascoltando?”

Ma:

“Quante cose può capire di me senza aver bisogno di ascoltarmi?”

Forse è questa la parte che dovrebbe farci riflettere davvero.

Perché ogni ricerca, ogni interazione, ogni autorizzazione concessa e molte delle nostre attività digitali contribuiscono a creare informazioni sui nostri interessi.

Non significa che dobbiamo avere paura della tecnologia.

Significa che dobbiamo conoscerla.

La tecnologia migliore è quella che comprendiamo

Non credo che la risposta sia spegnere gli smartphone, cancellare ogni applicazione o vivere con il timore di essere continuamente osservati.

Sarebbe una conclusione semplicistica.

La risposta è acquisire maggiore consapevolezza.

Controllare periodicamente le autorizzazioni.

Concedere l’accesso a microfono, fotocamera, posizione e contatti soltanto quando ha senso.

Leggere qualche impostazione in più prima di premere automaticamente “Consenti”.

Perché lo smartphone è probabilmente l’oggetto tecnologico più personale che possediamo.

Ci accompagna praticamente ovunque.

E dopo tanti anni trascorsi a ripararli e a studiarne quotidianamente problemi e comportamenti, c’è una cosa che continuo a considerare fondamentale:

non dobbiamo avere paura della tecnologia. Dobbiamo imparare a conoscerla.

Perché più diventano intelligenti i dispositivi che utilizziamo, più diventa importante che diventiamo consapevoli noi.