Superbonus, Congedo: il ‘gratis’ di Conte pesa 174 miliardi sulle tasche degli italiani

“Ogni aggiornamento da parte del Mef sui costi del superbonus dimostra come

la misura sia stata una vera e propria emorragia per le casse dello Stato e per le tasche di tutti gli italiani.

Di fatto tra Superbonus e altri misure sono stati spesi 174 miliardi e la cosa che più indigna è sono serviti per ristrutturare appena il 4% degli immobili e, come se non bastasse, per lo più di persone abbienti che del bonus non avrebbero avuto bisogno.

Uno scandalo spacciato per una misura gratuita e rivoluzionaria che invece pesa e peserà a lungo sulle tasche nostre e su quelle dei nostri figli”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze, Saverio Congedo.