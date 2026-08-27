Superbonus, Congedo: il ‘gratis’ di Conte pesa 174 miliardi sulle tasche degli italiani

“Ogni aggiornamento da parte del Mef sui costi del superbonus dimostra come
la misura sia stata una vera e propria emorragia per le casse dello Stato e per le tasche di tutti gli italiani.
Di fatto tra Superbonus e altri misure sono stati spesi 174 miliardi e la cosa che più indigna è sono serviti per ristrutturare appena il 4% degli immobili e, come se non bastasse, per lo più di persone abbienti che del bonus non avrebbero avuto bisogno.
Uno scandalo spacciato per una misura gratuita e rivoluzionaria che invece pesa e peserà a lungo sulle tasche nostre e su quelle dei nostri figli”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze, Saverio Congedo.
- PoliticaCavallino, pace fatta tra il sindaco Ciccarese Gorgoni e l’architetto Pasquino: dopo le scuse del primo cittadino, collaborazione rinnovata
- PoliticaCooperazione internazionale, dalla Regione Puglia 370 mila euro per nuovi progetti
- PoliticaLecce, l'Assessore alla Mobilità e ai Trasporti Giancarlo Capoccia: "Parcheggi di interscambio e navette, una strategia vincente al servizio della città"
- PoliticaDecaro: "Questi criminali che appiccano roghi ci stanno rubando la terra"
- Archivio NotizieGiochi del Mediterraneo, De Matteis attacca: “A Lecce non si capisce nemmeno dove e quando si gioca”
- PoliticaFiera del bestiame sempre più vuota, a Frigole cresce la delusione: “Così rischia di sparire”