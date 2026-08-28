La ricetta del giorno: orecchiette con vongole e ceci

Ingredienti
200 g di orecchiette senza glutine Farabella
230 g di ceci lessi
250 g di vongole veraci
10 pomodorini
2 spicchi d’aglio
Peperoncino
sale e olio
prezzemolo tritato
Procedimento
Mettere le vongole in una padella con uno spicchio di aglio, il peperoncino e il prezzemolo tritato con dell’olio, coprire con un coperchio per una decina di minuti , scuotendo spesso la padella. Eliminare le vongole con il guscio rotto. Sgusciate metà delle vongole e filtrate con un colino il loro liquido. Cuocere le vongole finché si aprono.
Tagliate a spicchi i pomodorini e versateli in padella. Aggiungete i ceci lessi e dopo qualche minuto le vongole con il loro liquido di cottura . Condite con il sale e il prezzemolo trittato e lasciate cuocere per qualche minuto a fiamma bassa . Nel frattempo cuocete le orecchiette in abbondante acqua salata, scolatele al dente versandole nella padella con ceci e vongole. Mescolare bene per insaporire il tutto, e servire immediatamente.
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: orecchiette alle cime di rape
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: risotto alla barbabietola
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Bucatini con filetti di tonno e pomodorini
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Ravioli con ripieno di zucca
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Tagliatelle con calamaretti
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Peperoni cornetti con ripieno al tonno