La ricetta del giorno: orecchiette con vongole e ceci

Ingredienti

200 g di orecchiette senza glutine Farabella

230 g di ceci lessi

250 g di vongole veraci

10 pomodorini

2 spicchi d’aglio

Peperoncino

sale e olio

prezzemolo tritato

Procedimento

Mettere le vongole in una padella con uno spicchio di aglio, il peperoncino e il prezzemolo tritato con dell’olio, coprire con un coperchio per una decina di minuti , scuotendo spesso la padella. Eliminare le vongole con il guscio rotto. Sgusciate metà delle vongole e filtrate con un colino il loro liquido. Cuocere le vongole finché si aprono.

Tagliate a spicchi i pomodorini e versateli in padella. Aggiungete i ceci lessi e dopo qualche minuto le vongole con il loro liquido di cottura . Condite con il sale e il prezzemolo trittato e lasciate cuocere per qualche minuto a fiamma bassa . Nel frattempo cuocete le orecchiette in abbondante acqua salata, scolatele al dente versandole nella padella con ceci e vongole. Mescolare bene per insaporire il tutto, e servire immediatamente.