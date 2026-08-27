Le previsioni meteo di domani 28 agosto 2026

Puglia
Giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. Tra la serata e la notte poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.
NAZIONALE
Al mattino molte nubi in transito, più compatte al Nord-Ovest, con piogge sulle Alpi e sul Piemonte. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi al Nord-Ovest, Lombardia e Alpi centro-orientali In serata serata ancora temporali tra Alpi e alte pianure. Variabilità asciutta nella notte salvo residui fenomeni in Alto Adige.
AL CENTRO
Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con molte nubi tra Toscana, Umbria e Alto Lazio e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, con nubi in lieve diradamento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte.
AL SUD E SULLE ISOLE
Giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei disturbi nuvolosi sulla Sardegna. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma un marcato aumento della nuvolosità nella notte sulla Sardegna.
Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta l’Italia, salvo una lieve flessione al Nord-Ovest e sulla Sardegna.
Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos
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