A bordo di un autocarro travolse e uccise un motociclista di 24 anni: chiesto il processo per conducente

VASTE (Lecce) – Aveva solo 24 anni, Lorenzo Carluccio. Era di Vaste, frazione di Poggiardo. Morì il 2 luglio 2022 lungo la provinciale 60 che collega Minervino di Lecce alla sua frazione, Cocumola. G.P., 43enne di Vitigliano, rischia ora il processo dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla pm Maria Vallefuoco con l’accusa di omicidio colposo.
Secondo gli accertamenti condotti dai carabinieri, l’imputato percorreva la provinciale con direzione Cocumola alla guida di un autocarro Iveco quando, giunto all’altezza di su un rettilineo avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia, nel frangente percorsa dal motociclo Yamaha Majesty 400 condotto da Carluccio impattando con il mezzo da lui condotto contro la forcella anteriore sinistra dello scooter;ì.
A causa del violento urto il corpo di Carluccio venne disarcionato, andando dapprima a collidere contro il parabrezza del mezzo, poi venendo proiettato all’indietro per 4 metri circa, cadendo infine al suolo. Carluccio morì sul colpo a causa delle gravissime lesioni subite nel violento impatto (shock cardiocircolatorio e respiratorio in grave trauma cervicale e toracico addominale.
L’imputato è difeso dagli avvocati Antonio Costantini e Marco Melacca. I familiari della vittima, invece, assistiti dall’avvocato Arcangelo Corvaglia, potranno costituirsi parte civile nel corso dell’udienza preliminare.
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