Aggressione nel Pronto Soccorso di Galatina: 34enne arrestato dalla Polizia di Stato

GALATINA (Lecce) – Ha danneggiato un’ambulanza, aggredito il personale sanitario e opposto resistenza ai poliziotti intervenuti fino a tentare di sottrarre la pistola d’ordinanza a un agente. Con queste accuse la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne di Soleto per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. I dettagli dell’intervento, eseguito lo scorso 7 agosto all’interno dell’ospedale di Galatina, sono stati resi noti dalla Questura di Lecce.

I fatti si sono svolti intorno alle 20:30. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato locale si trovavano già nel presidio ospedaliero per la gestione di un precedente servizio, quando il 34enne ha colpito a calci un’ambulanza all’esterno della struttura per poi fare ingresso nei locali del Pronto Soccorso. Qui l’uomo ha aggredito verbalmente il personale medico e si è diretto con atteggiamento minaccioso verso la postazione del dirigente medico, provocando la temporanea sospensione delle attività alla presenza di diversi pazienti in attesa.

L’intervento dei poliziotti per ripristinare l’ordine non ha fermato il soggetto, che ha proseguito con condotte provocatorie e insulti rivolti agli operanti. Di fronte al rifiuto di allontanarsi dall’edificio e al permanere di una situazione di rischio per i presenti, è stato richiesto il supporto di una seconda pattuglia.

All’arrivo dei rinforzi, l’uomo si è scagliato contro gli agenti tentando di colpirli con pugni e testate. Durante le fasi di immobilizzazione a terra, completate con il supporto del personale sanitario, il 34enne ha colpito un poliziotto allo sterno e ha tentato di estrarre l’arma d’ordinanza dalla fondina dello stesso, senza riuscirci.

A seguito della colluttazione due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Bloccato e condotto negli uffici del Commissariato, il 34enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno.