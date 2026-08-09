Lunedì 10 agosto a Lecce “Pizza Village Music Festival” chiusura con lo show di Gianpaolo Catalano

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LECCE – Domani, lunedì 10 agosto, gran finale con Giampaolo Catalano Band per il Pizza Village Music Festival di scena in Piazza Mazzini a Lecce. Organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, giunto alla dodicesima edizione, ha trasformato la piazza in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato alla pizza artigianale di qualità e quest’anno anche al pasticciotto, tra musica dal vivo e intrattenimento per tutti.

La festa popolare del gusto si rinnova anche quest’anno attraverso il “gemellaggio” tra Salento e Campania. Protagoniste sono infatti la margherita e la marinara, preparate secondo le tecniche di impasto, lavorazione e cottura tipiche delle due scuole: cottura molto veloce per la pizza napoletana, più lenta e blanda per quella salentina.

Dieci forni a legna e quaranta maestri pizzaioli sono impegnati ogni sera nella preparazione in diretta. La manifestazione vede infatti al lavoro anche quest’anno il gruppo Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce, con il coordinamento di Angelo D’Amico di Spiriti Gourmet e di Marco Paladini, insieme ai maestri del Master Pizza & Street Food Vesuviano guidati da Luigi Pirozzi.

Anche quest’anno è allestita un’area interamente dedicata alla pizza gluten free, oltre alla birra senza glutine e alle pizze preparate con mozzarella senza lattosio, per consentire a tutti di vivere l’esperienza del festival.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche il corner Aperol Spritz, con la possibilità di accompagnare la pizza artigianale con uno dei cocktail italiani più amati dell’estate.

Accanto ai forni e alla preparazione della pizza, il Pizza Village Music Festival conferma anche quest’anno la presenza di un grande protagonista della tradizione dolciaria salentina: il pasticciotto. Viene preparato e sfornato al momento, grazie all’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce e alla partecipazione di Danny Pasticceria.

Apertura tutte le sere dalle ore 19.00.

Ingresso libero.