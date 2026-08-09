Domenica 9 agosto il SEI Festival di Coolclub prosegue con il concerto di Fulminacci

MELPIGNANO (Lecce) – Dopo il concerto dei Litfiba, tornati per celebrare i quarant’anni di 17 Re, domenica 9 agosto l’arena di Piazza Antonio Avantaggiato a Melpignano ospita un nuovo appuntamento della ventesima edizione del SEI Festival con Fulminacci, tra le voci più originali del cantautorato italiano contemporaneo. Venti a Sud Est è ideata, prodotta e promossa da Coolclub, in sinergia con il Comune di Melpignano, con la direzione artistica di Cesare Liaci e Veronica Clarizio e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027 – e di numerose realtà pubbliche e private.

Alle 20:30 la serata prenderà il via con Henna, cantautrice che unisce synth pop e scrittura d’autore. Alle 21:00 salirà sul palco Fulminacci, che proporrà i brani più noti del suo repertorio insieme alle canzoni di Calcinacci, quarto album uscito nel 2026 e già certificato disco d’oro. Prodotto da Golden Years, Calcinacci attraversa addii, relazioni irrisolte, fughe e desideri che cambiano forma, trasformando episodi quotidiani in racconti universali. Pop, elettronica e momenti acustici convivono in un lavoro che ospita anche le collaborazioni con Franco126 e Tutti Fenomeni. Il progetto è stato anticipato al Festival di Sanremo da Stupida sfortuna con cui Fulminacci ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica per la Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione. Romano, classe 1997, Fulminacci ha debuttato nel 2019 con La vita veramente che gli è valso la Targa Tenco per la migliore Opera Prima, oltre al Premio MEI, al Premio Rockol e al Premio PIVI. Nel 2021 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con Santa Marinella e pubblicato Tante care cose, mentre nel 2023 è arrivato Infinito +1, entrato nella top ten dei cd più venduti in Italia nella settimana di uscita. Nel 2026 ha affrontato anche il suo primo tour nei palasport. Dopo il Concerto del Primo Maggio, è tornato sui palchi dei festival italiani con Fulminacci all’aperto, tournée estiva che conferma una crescita costruita attraverso una cifra personale capace di tenere insieme immediatezza pop, ironia, cura degli arrangiamenti e profondità della scrittura. Apertura cancelli alle 19:00. Biglietti disponibili in prevendita su TicketMaster e Dice e al botteghino in via Roma dalle 18:00.

DIVIETO DI PROTESTARE A CORIGLIANO D’OTRANTO

Martedì 11 agosto alle 21:00, il Castello di Corigliano d’Otranto ospiterà “Divieto di protestare”, incontro dedicato al nuovo libro della giornalista Annalisa Camilli, pubblicato da Einaudi. Una serata, in collaborazione con Diffondiamo idee di valore e Nel frattempo – Conversazioni sul futuro, che intreccerà parole, attualità e canzoni per interrogarsi sul dissenso, sulle nuove forme di partecipazione e sugli spazi della democrazia. Ad accompagnare il dialogo sarà la musica di JAMS, progetto ideato da un gruppo di ragazze e ragazzi del DAMS dell’Università del Salento. Negli ultimi decenni l’enfasi sulla sicurezza ha accompagnato la crisi delle istituzioni democratiche e dello stato sociale. Come sono cambiate, nel frattempo, le proteste? E quali effetti producono le norme che ne restringono gli spazi? A venticinque anni dal G8 di Genova, Camilli mette in relazione ordine pubblico, conflitti sociali e libertà individuali. Dall’antiglobalizzazione a Ultima Generazione, fino alle recenti manifestazioni per Gaza, spesso trainate da giovani e studenti, sono emerse modalità più reticolari e orizzontali di mobilitazione, mentre le risposte istituzionali si sono progressivamente irrigidite. Genova 2001 resta una ferita aperta e un passaggio fondamentale per leggere il rapporto tra sicurezza e protesta nell’Italia contemporanea. La scaletta di JAMS attraverserà alcune canzoni simbolo delle battaglie per i diritti civili, contro la guerra, le discriminazioni e le ingiustizie: da Blowin’ in the Wind, Masters of War e The Lonesome Death of Hattie Carroll di Bob Dylan a Contessa di Paolo Pietrangeli, La locomotiva di Francesco Guccini, La libertà di Giorgio Gaber, La guerra di Piero di Fabrizio De André, A Change Is Gonna Come di Sam Cooke, People Have the Power di Patti Smith, Respect di Otis Redding, resa celebre da Aretha Franklin, Strange Fruit di Billie Holiday, Imagine di John Lennon, They Don’t Care About Us di Michael Jackson e A bocca chiusa di Daniele Silvestri. Annalisa Camilli lavora per la rivista Internazionale. Ha ricevuto, tra gli altri, il Premiolino, il Premio Luchetta, il Premio Kapuściński e il Premio Scalfari. È autrice di numerosi saggi e dei podcast Limoni, Da Kiev, Giornaliste e Taccuini.

NEL BORGO DI SPECCHIA

Dopo il live di Dario Jacque, la collaborazione tra il festival e il Comune di Specchia proseguirà sabato 15 agosto, alle 5:00, nel Convento dei Francescani Neri. Il sole sorgerà con la voce di Mille, cantautrice e performer dalla scrittura personale e riconoscibile. Un’alba che sa di rinascita, proprio come il titolo del suo ultimo album, “Risorgimento”. Difficile immaginare un momento più adatto: la musica accompagnerà le prime luci di un nuovo giorno in uno dei borghi più belli d’Italia. Martedì 18 agosto, alle 21:00, a Palazzo Risolo, grazie al sostegno di Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Assomusica e Puglia Sounds, spazio al live dei giovanissimi Pallida Cavtat che presenteranno in anteprima i brani del loro lavoro discografico d’esordio. Giovedì 20 agosto, alle 20:00, sempre a Palazzo Risolo, chiusura con Taran Taranta Tarantella, restituzione del laboratorio di danza a cura di Tarantarte, dedicata alla forza rituale, corporea e comunitaria della tradizione coreutica salentina.

VENTI A SUD EST

Il claim scelto per questo importante anniversario è “Venti a Sud Est”: un titolo che richiama il traguardo dei vent’anni e la vocazione di un progetto che, fin dalla sua nascita, attraversa geografie sonore, linguaggi artistici e traiettorie culturali differenti. Tra Lecce, Corigliano d’Otranto, Copertino, Melpignano e Specchia, il programma estivo proporrà concerti, teatro, libri, danza e restituzioni di percorsi laboratoriali, confermando l’identità multidisciplinare di una manifestazione che ha costruito un percorso riconoscibile nel panorama culturale pugliese e nazionale. Dopo la prima sessione primaverile, che dal 20 al 28 marzo ha animato il capoluogo salentino con appuntamenti diffusi tra ricerca sonora, canzone d’autore, nuove scritture e visite guidate, dal 18 luglio il SEI torna con un calendario diffuso, trasversale, capace di mettere in dialogo grandi nomi, voci emergenti, progetti speciali e comunità. A firmare l’identità visiva è Giuseppe Laselva, graphic designer e animatore pugliese con una formazione tra Bari e Urbino, oggi Art Director di Push Studio. Il visual prende forma dal claim come da una bussola poetica. Al centro appare un Eolo contemporaneo, un volto-guida da cui si sprigionano correnti di colore. Dal suo respiro partono traiettorie luminose attraversate da uccelli migratori, metafora dei suoni in viaggio e delle rotte creative che il festival continua ad aprire. Come i venti che attraversano questa terra, la grafica racconta un movimento continuo: il SEI – nato nel 2006 come Sud Est Indipendente – celebra le proprie radici e guarda oltre, accogliendo sonorità vicine e lontane, tradizione e sperimentazione. In vent’anni di attività, la manifestazione ha ospitato alcune tra le voci più interessanti della scena musicale internazionale e nazionale, costruendo un percorso coerente e riconoscibile. Tra gli artisti saliti sui suoi palchi figurano Arab Strap, Beach Fossils, Gogol Bordello, Cat Power, Dengue Dengue Dengue, Kings of Convenience, Joan As Police Woman, Goran Bregović, Lee Ranaldo, Patrick Watson, Peter Hook and The Light, Suzanne Vega, Shame, Thurston Moore Group, The Jon Spencer Blues Explosion, Yīn Yīn, Afterhours, CCCP – Fedeli alla Linea, Calibro 35, Calcutta, Clap! Clap!, Daniele Silvestri, Francesco Bianconi, Niccolò Fabi, Il Teatro degli Orrori, Tre Allegri Ragazzi Morti, Venerus, Populous e molti altri.

IL FESTIVAL

Ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci e Veronica Clarizio, il SEI Festival è organizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia (Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027), Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Assomusica e Puglia Sounds, i comuni di Corigliano d’Otranto, Melpignano e Specchia, in collaborazione con Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Open Castle, Dams – Università del Salento, ITS Turismo Puglia, ESNS – Eurosonic Noorderslag Exchange, Distretto Produttivo Puglia Creativa, AssoMusica, Castello Volante, KeepOn, Accademia Mediterranea dell’Attore, Tarantarte e altri soggetti pubblici e privati e con il supporto di Garofano Vigneti e Cantine.