A Santa Caterina il basket scende in piazza: sport e solidarietà per il Nardò Summer Basketball

NARDO‘ (Lecce) – Il basket conquista Santa Caterina e lo fa portando in piazza sport, musica, spettacolo e solidarietà. È il bilancio del Nardò Summer Basketball, il torneo organizzato da Simone Dell’Atti nella suggestiva cornice di Piazza Santa Caterina, con il patrocinio del Comune di Nardò e la collaborazione del Presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport Antonio Tondo e del Presidente della Consulta dello Sport Tony De Paola. Un appuntamento nato dalla volontà di portare la pallacanestro fuori dai tradizionali impianti sportivi e, allo stesso tempo, di valorizzare una delle location più suggestive della marina neretina.

La risposta non è mancata: 12 squadre iscritte e oltre 50 partecipanti, provenienti da diverse località del Salento, da fuori regione e perfino dall’estero. Un numero di richieste superiore alla capacità organizzativa dell’evento, tanto che a diversi giocatori è stato necessario rinunciare per esigenze logistiche. A fare da cornice alla manifestazione, inoltre, sono stati oltre 300 spettatori che hanno animato Piazza Santa Caterina durante la serata.

«Ho creato Nardò Summer Basketball con l’idea di organizzare qualcosa legato alla pallacanestro e quest’anno ho voluto portare il torneo a Santa Caterina, perché mi dispiace non sfruttare e valorizzare le location che abbiamo a disposizione», racconta l’organizzatore Simone Dell’Atti. «Sono orgoglioso di poter fare qualcosa per lo sport e soprattutto per Nardò. I tanti feedback positivi ricevuti ci hanno fatto capire che abbiamo intrapreso la strada giusta».

Dietro la manifestazione c’è stato un importante lavoro di squadra. Dell’Atti ha ricordato il contributo di Francesco De Razza, che lo affianca nell’organizzazione del Nardò Summer Basketball sin dalla sua nascita, e quello di Irene Colomba, che attraverso ASC Lecce ha seguito insieme a lui gli aspetti organizzativi e burocratici, con il costante supporto di Antonio Tondo.

«Quando un’iniziativa riesce a mettere insieme sport, partecipazione, valorizzazione del territorio e solidarietà, il risultato va ben oltre quello puramente sportivo», sottolinea Antonio Tondo, Presidente del Consiglio comunale di Nardò con delega allo Sport. «Il Nardò Summer Basketball ha avuto il merito di portare tanti ragazzi e tante famiglie in una delle nostre marine, trasformando Piazza Santa Caterina in un luogo di sport e aggregazione. È esattamente il tipo di iniziativa che dobbiamo continuare a sostenere: eventi capaci di coinvolgere la comunità e, allo stesso tempo, di far conoscere e vivere i nostri luoghi».

«Voglio rivolgere un ringraziamento a Simone Dell’Atti e a tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione del torneo, così come alle associazioni, agli sponsor e ai partner che hanno creduto nel progetto. La grande partecipazione registrata dimostra quanto sia forte la passione per il basket a Nardò e nel Salento. L’auspicio è che questo appuntamento possa crescere ancora e diventare un punto di riferimento dell’estate sportiva neretina», conclude Tondo.

Particolarmente significativo anche il carattere sociale dell’iniziativa. Durante la manifestazione è stato infatti possibile raccogliere fondi da destinare all’ANT – Associazione Nazionale Tumori, grazie alla collaborazione con Petraviva. A questa raccolta si è aggiunta una somma che lo stesso organizzatore ha deciso di destinare personalmente utilizzando parte delle rimanenze dell’evento, portando il totale della donazione a 300 € a favore della sezione ANT di Nardò.

Nel corso della serata c’è stato inoltre un momento particolarmente emozionante dedicato alla memoria del compianto Andrea Pasca, storico simbolo della pallacanestro neretina, con un omaggio alla mamma Ornella e un pensiero rivolto a papà Angelo.

Numerose le realtà che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Giemme è stato sponsor tecnico, mentre Gravili Srl ha ricoperto il ruolo di main sponsor. Partner ufficiale dell’evento è stato Gelosia, mentre Sublime ha curato la realizzazione degli spettacolari trofei destinati ai protagonisti del torneo.

Importante anche il contributo di Viavai Streetfood, Ristorante La Santa e Rosticceria La Cinzia, che hanno messo in palio i premi, e di Tenuta Donna Donata, che ha offerto il vino destinato agli ospiti speciali. Il Nardò Summer Basketball ha inoltre potuto contare sulla collaborazione di Pallacanestro A9 Nardò e della community Tuttanaltrastoria, la più grande social community pugliese dedicata al basket, che ha svolto il ruolo di media partner. Proprio con Tuttanaltrastoria sono stati realizzati il Tuttanaltrastoria 3-PTA Contest e il premio MVP Tuttanaltrastoria.

A completare la squadra organizzativa sono stati Gianluca Tornesello, organizzatore dello streetbasket di Parabita, gli arbitri Stefano Andriani e Andrea Fedele, il fotografo Andrea Cecere e Massimiliano Baccassino, speaker e DJ della serata.

Hanno inoltre sostenuto l’iniziativa Romano Gioielli, Vergaro Onoranze Funebri, Pescheria La Serenella, Desideria, Bar L’Angelica, Goldbet Casaluce, Sanitaria Barone, Tipografia Carrino, P&P Consulting, Crepes da Paolo e Tiziano, Ottica Ocularium, Farmacia Manieri Elia De Cupertinis e Petulicchio, oltre alle numerose persone che a titolo personale hanno scelto di contribuire alla realizzazione dell’evento.

Un grande lavoro corale, dunque, che ha permesso al Nardò Summer Basketball di trasformare per una sera Piazza Santa Caterina in un vero e proprio campo da basket a cielo aperto, confermando ancora una volta la capacità dello sport di creare comunità, valorizzare il territorio e regalare momenti di condivisione. E, considerata la risposta del pubblico e degli atleti, l’appuntamento sembra avere tutte le carte in regola per tornare protagonista anche nelle prossime estati.