Lunedì 24 agosto il concerto della violinista e cantante pugliese Natalia Abbascià per la prima edizione di Véspera

MANCAVERSA (Lecce) – Tramonto, ascolto, comunità che si ritrova, sostenibilità ambientale. Lunedì 24 agosto, alla Spiaggetta dei Cavalli di Marina di Mancaversa, con una raccolta collettiva di rifiuti e il concerto al crepuscolo (ore 19:00 | ingresso libero) della cantante, violinista e compositrice pugliese Natalia Abbascià, prosegue la prima edizione di Véspera, rassegna ideata da Coro a Coro APS, con il sostegno del Comune di Taviano – Città dei Fiori e TerrAmare.

Dopo il primo appuntamento di giugno con il cantautore Gnut, Véspera ospiterà quest’autrice di brani originali per voce e violino, in equilibrio tra musica classica, jazz, tradizione popolare, linguaggi contemporanei e improvvisazione. Completati gli studi accademici in violino classico e canto jazz, Natalia Abbascià ha sviluppato una ricerca personale trasformandolo in uno strumento totale: non solo arco e corde, ma chitarra, mandolino, percussione, creatore di ritmi, spazi e risonanze. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artiste e artisti di rilievo nazionale e internazionale, da Ennio Morricone a Carla Fracci, da Cher a Raffaella Carrà, Gianni Morandi e Dee Dee Bridgewater, fino alle produzioni con MM Contemporary Dance Company del coreografo Michele Merola. Con l’album di debutto solista “Picche Cause”, uscito nel dicembre 2025 per ANGAPP, la musicista ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Il progetto nasce dall’omonima poesia di Pietro Stragapede, poeta ruvese che ha racchiuso nell’espressione “picche cause”, poche cose, un invito alla sottrazione, alla purezza e all’essenziale. Seguendo questo principio, compone e arrangia l’intero lavoro affidandosi soltanto alla voce e al violino, esplorati nelle loro molteplici possibilità timbriche e narrative. Ne emerge un paesaggio sonoro intimo, identitario e contemporaneo, capace di evocare radici, attraversare memorie e muoversi tra antico e moderno. Il tenore Marco Beasley ha definito l’album “musica da ascoltare senza porsi domande… identitaria, calda, nuova, vitale”. La violoncellista Naomi Berrill lo ha descritto come un esempio perfetto del coraggio di “sperimentare usando l’essenziale: una voce e quattro corde”. Prima della musica, alle 17:00, la spiaggia sarà protagonista di un momento di cura collettiva con una raccolta rifiuti organizzata in collaborazione con Plastic Free Puglia. Chi partecipa potrà portare guanti, energia e voglia di lasciare il mare più bello di come lo ha trovato. L’iscrizione è disponibile sul sito di Plastic Free.

La rassegna si concluderà domenica 13 settembre con Cristiana Verardo, Carolina Bubbico e Rachele Andrioli, tre tra le voci più riconoscibili del panorama musicale pugliese e mediterraneo, protagoniste di una tappa dedicata alla Puglia come terra d’incontro. Le artiste porteranno in scena al tramonto un repertorio che parla di identità, accoglienza e diversità come ricchezza, rielaborando tradizioni locali e canto popolare in dialogo con sonorità contemporanee e globali.

Véspera nasce come invito a rallentare, ad abitare i luoghi attraverso la musica e a ritrovare una dimensione semplice e condivisa del tempo: il mare, le voci, l’ultima luce, una comunità che si raccoglie sulla sabbia. Tre appuntamenti a ingresso libero, pensati come una pausa dal rumore e dalla fretta, in cui l’esperienza culturale si intreccia con la cura del paesaggio e con una fruizione più consapevole degli spazi naturali. La sostenibilità è parte integrante del progetto. La manifestazione sceglie una formula essenziale e a basso impatto, valorizzando un luogo aperto senza sovraccaricarlo e invitando il pubblico al rispetto e alla responsabilità. Non solo spettacolo, dunque, ma anche piccoli gesti collettivi per riconoscere il valore dell’ambiente costiero, ridurre l’impronta dell’evento e promuovere comportamenti più attenti: portare con sé un telo, evitare rifiuti inutili, lasciare la spiaggia pulita, muoversi con attenzione dentro un ecosistema fragile e prezioso.

Coro a Coro APS nasce da un progetto ideato dalla musicista e cantante Rachele Andrioli, vincitrice del Premio Nazionale e del Premio Giovani Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana 2023. L’esperienza prende forma attorno a un coro di donne unite dalla passione per il canto e dalla ricerca sui repertori tradizionali provenienti da diverse culture del mondo. Nel percorso di Coro a Coro, la pratica corale diventa molto più di un esercizio musicale: è uno spazio di ascolto, relazione e scambio. Voci differenti imparano a riconoscersi, ad accordarsi, a generare un suono comune, trasformando il canto in una possibilità concreta di incontro e connessione. Da questa idea condivisa è nata la volontà di costituire un’associazione di promozione sociale, impegnata a promuovere, attraverso la musica, il dialogo culturale e la riflessione sul presente a partire da una prospettiva femminile.

Ingresso libero