Beccata a pescare ricci di mare, una 46enne è stata denunciata e multata per 2mila euro

Torre Suda (Lecce) – Prosegue l’attività di vigilanza e controllo della Guardia Costiera di Gallipoli finalizzata alla tutela dell’ambiente marino e al contrasto della pesca illegale lungo il litorale di competenza.

Nel corso di un’attività di controllo svolta in località Torre Suda, nel Comune di Racale, il personale della Guardia Costiera ha sorpreso una 46enne del posto, intenta ad effettuare pesca subacquea di ricci di mare, in violazione della normativa regionale vigente che dispone il divieto di prelievo della specie lungo tutta la costa della regione Puglia.

L’intervento ha consentito di interrompere tempestivamente l’attività illecita e di procedere agli accertamenti previsti dalla normativa. Al trasgressore è stata quindi contestata la relativa violazione amministrativa, con l’elevazione di un verbale dell’importo di 2mila euro.

Oltre alla sanzione amministrativa, il personale operante ha proceduto al sequestro del prodotto ittico illecitamente prelevato e dell’attrezzatura subacquea utilizzata per l’attività di pesca.

I ricci di mare sequestrati, constatato il loro stato vitale, sono stati immediatamente rigettati in mare, consentendone la restituzione all’ambiente naturale e salvaguardando così la risorsa ittica oggetto dell’illecito prelievo.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo posto in essere dalla Guardia Costiera a salvaguardia delle risorse ittiche e dell’ecosistema marino, con particolare attenzione al rispetto delle disposizioni emanate per favorire il ripopolamento del riccio di mare (Paracentrotus lividus), specie sottoposta a forte pressione di prelievo negli ultimi anni.

La Guardia Costiera di Gallipoli continuerà a garantire una costante presenza lungo il litorale, intensificando le attività di vigilanza volte a prevenire e reprimere comportamenti illeciti che possano compromettere la conservazione delle risorse marine e l’equilibrio dell’ecosistema costiero.

Si ricorda a cittadini, pescatori professionali e sportivi l’importanza del rispetto della normativa vigente e dei periodi di divieto, strumenti indispensabili per consentire la ricostituzione degli stock naturali e assicurare una gestione sostenibile delle risorse del mare.