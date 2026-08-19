Sabato 22 agosto Gallipoli ospita “Una Notte alla Purità”

GALLIPOLI (Lecce) – Due pianoforti sulla sabbia, il mare come quinta naturale e una notte che intreccia classica, jazz, sonorità balcaniche e grandi colonne sonore, fino a un omaggio a Domenico Modugno: sabato 22 agosto, alle ore 22.00, Gallipoli ospita “Una Notte alla Purità” (ingresso libero). Sul palco alcuni dei più importanti pianisti e, più in generale, musicisti salentini (d’origine o d’adozione): Davide Tarantino, Ekland Hasa, Toni Tarantino, Emanuele Coluccia, Fabio Seclì, Mauro Tre, Miriana Anglano, Federico Primiceri, Roberto Esposito, Simone Borgia.

L’evento è voluto e organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallipoli e rientra nel palinsesto di Gallipoli Capitale della Cultura di Puglia 2026 “La Bella tra Terra e Mare”. Si realizza con il sostegno della Regione Puglia, con la produzione di Carta Bianca srl e la direzione artistica di Davide Tarantino.

“Una Notte alla Purità” costruisce un percorso in cui due pianoforti, voci, strumenti e linguaggi diversi si alternano e dialogano con il paesaggio della Purità, trasformando una delle spiagge più iconiche di Puglia in un grande palcoscenico naturale.

La Spiaggia della Purità, piccola spiaggia libera affacciata sul Mar Ionio e incastonata ai piedi delle mura della città vecchia, diventa parte integrante dello spettacolo. Un luogo tra i più riconoscibili della Puglia, dove suoni e paesaggio si intrecciano, tra il rumore della risacca e le voci dei protagonisti. La serata nasce infatti dall’idea di portare la musica fuori dai luoghi tradizionali dello spettacolo e di raccontare la città attraverso uno dei suoi luoghi più simbolici.

Si parte dalle sonorità balcaniche di Ekland Hasa, tra i pianisti più stimati della scena internazionale, che porta a Gallipoli un assaggio del repertorio con cui debutterà, da lì a poco, sul palco del Teatro dell’Opera di Tirana. Si prosegue con il grande cinema di Emanuele Coluccia, tra le colonne sonore più amate della storia del grande schermo, e con il viaggio musicale di Fabio Seclì, tra Fellini, Piazzolla e le atmosfere di Buenos Aires. Mauro Tre intreccia jazz e cinema, tra Herbie Hancock e nuove rotte sonore, mentre Miriana Anglano rende omaggio a Ennio Morricone con il tema de “La leggenda del pianista sull’oceano”. Il giovane Federico Primiceri sorprende con un repertorio classico arricchito da effetti speciali, e Roberto Esposito firma un medley che spazia da Morricone alla musica Disney, tra sonorità jazz, classiche e rock.

Davide Tarantino, cantautore e tra i fondatori dei Bambini Latini, con una lunga esperienza come autore e compositore maturata tra Puglia, Italia e l’estero, porterà invece il suo progetto “Davide Tarantino incontra Domenico Modugno”, realizzato insieme al chitarrista Simone Borgia. Nasce dal rapporto musicale di Tarantino con l’opera del grande cantautore pugliese e propone una rilettura delle sue canzoni, da Piove e Lu pisce spada a Amara terra mia, Meraviglioso e Volare, attraversando brani meno conosciuti e restituendo a Modugno una lettura personale, contemporanea e profondamente legata alla sensibilità musicale di Tarantino.

A curare la narrazione della serata sarà Matilde De Razza.

«Sono entusiasta: Gallipoli si prepara a vivere una notte magica e senza tempo. Il cuore del centro storico cittadino cambierà volto per trasformarsi in un suggestivo teatro naturale sotto le stelle, ospitando un evento musicale unico nel suo genere» dice l’assessore alla Cultura della Città di Gallipoli Antonella Russo. «La sabbia e il mare faranno da cornice a un palcoscenico a cielo aperto. Grandi maestri pianisti di rilievo internazionale si esibiranno dal vivo, regalando al pubblico un’esperienza sensoriale indimenticabile al chiarore della luna. Questo evento racchiude in sé il concetto di cultura che vogliamo felicemente “distribuire” con il nostro assessorato: una cultura viva, emozionante e soprattutto alla portata di tutti. La bellezza non deve essere isolata o per pochi eletti. Gallipoli stessa è arte, cultura e bellezza. Il nostro mare, le corti storiche, gli scorci vicino al castello, le nostre spiagge sono pronti a diventare contenitori di meraviglia e stupore».

UNA NOTTE ALLA PURITÀ

Sabato 22 agosto | ore 22.00

Spiaggia della Purità – Gallipoli

Ingresso libero