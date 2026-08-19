“Chiari di Luna”, giovedì 20 agosto lo spettacolo di Ariele Vincenti per ricordare la tragedia di Marcinelle

MAGLIE (Lecce) – La storia di una grande tragedia arricchisce domani di spunti di riflessione il percorso di “Chiari di Luna”, rassegna teatrale giunta alla sua ventiduesima edizione a Maglie. Scritto e diretto da Ariele Vincenti, ecco infatti “Marcinelle – Storia di minatori”, che vede protagonisti Francesco Cassibba, Sarah Nicolucci, Giacomo Rasetti, Vincenzo Tosetto e Ariele Vincenti.

L’8 agosto 1956, nella miniera di carbone di Bois du Cazier, a Marcinelle, in Belgio, 262 minatori morirono a causa di un incendio e dei fumi tossici propagatisi a oltre 970 metri di profondità. Tra le vittime, 136 erano lavoratori italiani emigrati grazie a un accordo tra il nostro governo e quello belga, volto a fornire manodopera in cambio di carbone. Quando i minatori italiani erano partiti dai loro paesi, le stazioni si erano riempite di mamme, fidanzate, amici e parenti che li salutavano. Con le valigie di cartone viaggiarono in treno fino a Marcinelle. Gli erano state assicurate 28 ore di viaggio. In realtà furono cinque giorni in condizioni disumane. Gli alloggi caldi e confortevoli che gli erano stati promessi erano invece scomodi e freddi, all’interno di ex campi di concentramento tedeschi. Condizioni di lavoro disumane, pagamento a cottimo, pasti scarsi, mancanza d’aria, polvere. E poi il rumore assordante, i carrelli carichi di carbone, i nitriti dei cavalli, gli ascensori e altri suoni che diventeranno una musica di accompagnamento per le azioni sceniche.

“Chiari di Luna” prosegue il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli e “Molto rumore per nulla”, il 31 agosto con Claire Vallet e “Mio figlio Francesco”. Sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e al Turismo – e del Piiil Cultura, patrocinio tra gli altri di Comune di Maglie, Provincia di Lecce e Puglia Culture. Ticket d’ingresso 15 euro, prevendite e abbonamenti presso la biglietteria “Cartel” di piazza Aldo Moro 19 a Maglie (0836.484092/328.0454551), e on line su diyticket.it.