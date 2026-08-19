A Melpignano gli studenti aprono il Pre-Concertone. A seguire la solidarietà con il progetto iSemprevivi, poi il live dei Mascarimirì

MELPIGNANO (Lecce) – Saranno i giovanissimi musicisti dell’Orchestra dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Statale di Calimera-Caprarica-Martignano ad accogliere il pubblico del Piazzale degli Agostiniani, aprendo il Pre-Concertone del 22 agosto. Impegnati nel percorso di apprendimento del patrimonio musicale popolare salentino, gli studenti suoneranno alcuni classici come Pizzicarella, La Tabaccara, Nia Nia, Biumbò ce Pizzica e Kalinifta. Una scelta che intende dare valore e riconoscimento al prezioso lavoro di formazione svolto dagli istituti scolastici del Salento nei confronti delle nuove generazioni nel campo della musica popolare.

Sul palco del Pre-Concertone, inoltre, si rinnoverà il legame tra la Fondazione La Notte della Taranta e iSemprevivi ETS, associazione milanese con la quale negli anni si è consolidato un rapporto di collaborazione sui temi dell’inclusione e della salute mentale. Un legame ormai consolidato, nato dalla condivisione di progetti e iniziative che riconoscono nella musica uno strumento capace di favorire partecipazione, autonomia e relazioni, superando paure, distanze e pregiudizi.

A seguire il concerto dei Mascarimirì, la storica formazione fondata nel 1998 da Claudio “Cavallo” Giagnotti, musicista e produttore salentino, che ha costruito nel tempo una propria riconoscibile cifra sonora, definita Tradinnovazione, che mette in dialogo la forza ritmica e vocale della pizzica pizzica con l’elettronica, le sonorità del Mediterraneo e della cultura gipsy. Il concerto proporrà il meglio di oltre venticinque anni di ricerca e sperimentazione, aprendo la grande serata di Melpignano con una esplosione di energia.

Dalle 21.20, il Concertone La Notte della Taranta, diretto dal Maestro concertatore Ermal Meta con le coreografie di Fredy Franzutti. Protagonista del Concertone sarà l’Orchestra popolare La Notte della Taranta che accoglierà gli ospiti Alessandra Amoroso, Gisela João, Welo, Maria Mazzotta, Levante, Sayf e Giulia Vecchio. Il Concertone sarà trasmesso in diretta dalle 21:20 su Rai3 con la conduzione di Ema Stokholma e Aurora Leone, Rai Radio2, RaiPlay e San Marino Rtv, portando nelle case degli italiani un progetto culturale che ogni anno riunisce musicisti, danzatori e oltre centomila spettatori in piazza provenienti dall’Italia e dall’estero. Per la prima volta, inoltre, La Notte della Taranta sarà trasmessa in Eurovisione. Su Rai3 la diretta del Concertone sarà preceduta da uno speciale dedicato al Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, che si è svolto dal 30 luglio al 19 agosto in venti comuni del Salento. Con immagini e musiche dalle piazze dei centri storici del Salento, lo speciale ripercorrerà i momenti più emozionanti dell’edizione 2026.