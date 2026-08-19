/a>

HomeAttualitàA Melpignano gli studenti aprono il Pre-Concertone. A seguire la solidarietà con...
AttualitàLo spazio dei suoniSpettacoli

A Melpignano gli studenti aprono il Pre-Concertone. A seguire la solidarietà con il progetto iSemprevivi, poi il live dei Mascarimirì

Dal tardo pomeriggio sul piazzale dell'ex Convento degli Agostiniani l'Orchestra dell'indirizzo musicale dell'IC Calimera-Caprarica-Martignano, i Mascarimirì e iSemprevivi ETS, per un Pre-Concertone che unisce nuove generazioni, ricerca musicale e inclusione

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging