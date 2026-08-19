Furto in casa da 160mila euro, due denunciati dai carabinieri, recuperata parte della refurtiva

Campi Salentina (Lecce) – A distanza di un paio di settimane dal furto effettuato in un’abitazione, sono stati individuati e denunciati i responsabili ed è stata restituita parte del maltolto alla legittima proprietaria.

Il colpo risale allo scorso 2 agosto e ad essere saccheggiata dai malviventi è stata l’abitazione di una donna residente a Campi Salentina. Ad essere portati via ori e beni preziosi per un valore complessivo di ben 160mila euro.

Dopo la denuncia del furto, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo maggiore Giuseppe Giannone, hanno immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili. E nella giornata di ieri proprio i militari dell’Arma hanno individuato e denunciato due uomini di Campi, volti già noti alle forze dell’ordine: un 52enne e un 25enne.

Come prova che siano proprio loro i responsabili del furto, i carabinieri di Campi hanno peraltro recuperato, in casa di uno dei due denunciati, parte della refurtiva, che è stata già restituita alla legittima proprietaria.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati anche trovati circa 20 grammi di cocaina, hashish e bilancini di precisione. Ed è quindi scattata anche la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.