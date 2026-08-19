Festa di Sant’Oronzo 2026: a Lecce una festa aperta a tutti con Albifesta

L’Assessorato al Welfare conferma la collaborazione con la Cooperativa Sociale “L’Integrazione”. Mobilità agevolata, interpreti LIS e aree riservate ai concerti per garantire un’esperienza totalmente inclusiva.

LECCE – Dal 23 al 27 agosto Lecce si prepara a celebrare i suoi Santi Patroni — Oronzo, Giusto e Fortunato — con un programma che mette al centro il valore dell’accessibilità e dell’inclusione sociale. Anche per l’edizione 2026, l’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato al Welfare e alle Politiche Sociali, ha rinnovato la partnership con la Cooperativa Sociale “L’Integrazione” e il marchio AbilFesta per eliminare ogni barriera fisica, sensoriale e comunicativa durante le celebrazioni.

L’iniziativa, realizzata in sinergia con la rete territoriale e sostenuta da Farmacie Migali, trasformerà il centro cittadino in uno spazio aperto e accogliente per tutti i residenti e i visitatori con disabilità o ridotta mobilità.

Le misure per l’accessibilità nel dettaglio:

Mobilità agevolata durante la Processione (24 agosto): Sarà operativo un servizio gratuito di navetta tramite golf car elettrica per facilitare gli spostamenti di chi ha difficoltà motorie lungo il percorso della solenne processione. In loco saranno inoltre messe a disposizione sedie a rotelle gratuite.

Concerti accessibili in piazza (24, 25 e 26 agosto): Durante i principali appuntamenti musicali che vedranno sul palco Enzo Petrachi (24 agosto), gli Après La Classe (25 agosto) e Antonio Castrignanò (26 agosto), saranno allestite aree riservate con assistenza dedicata.

Inclusione sensoriale e comunicativa: Per i concerti di Petrachi e Castrignanò è prevista la presenza sul palco di un performer LIS (Lingua dei Segni Italiana). Saranno inoltre disponibili cuffie antirumore pensate per facilitare la fruizione degli eventi alle persone con ipersensibilità sensoriale.

“Una festa è davvero tale solo se non lascia indietro nessuno – dichiara Andrea Guido, Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali del Comune di Lecce – Abbattere le barriere non rappresenta un semplice adempimento amministrativo, ma un fondamentale atto di civiltà. La collaborazione con la Cooperativa Sociale ‘L’Integrazione’, guidata da Veronica Calamo, dimostra come la sinergia tra settore pubblico, privato e terzo settore sia la strada maestra per garantire che il tempo libero e la tradizione siano diritti fruibili da chiunque”.

Contatti per la prenotazione servizi AbilFesta: +39 327 3030027 (Cooperativa Sociale “L’Integrazione” – Marchio AbilFesta).