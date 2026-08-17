Le marce sinfoniche pugliesi sfilano in città. Martedì 18 agosto secondo appuntamento per “Lecce – Nel cuore della tradizione”

LECCE – La tradizione bandistica pugliese torna protagonista nel centro storico di Lecce con il secondo appuntamento di “Lecce – Nel cuore della tradizione”. Puglia in marcia, la Città in festa, la rassegna di PugliArmonica che riporta tra le vie e le piazze della città il suono delle grandi feste popolari, con giovani formazioni bandistiche salentine e un repertorio dedicato ai grandi compositori pugliesi.

Domani martedì 18 agosto è la volta della Banda “Rocco Quarta” di Monteroni, protagonista di un nuovo itinerario musicale tra le vie della città con performance finale davanti la Chiesa di Sant’Irene alle ore 19.30. Partenza ore 18.30 da Porta Napoli.

Il viaggio nella tradizione musicale della nostra regione continua con un programma dedicato al genere che più rappresenta le bande: la marcia sinfonica. Nata alla fine del XIX secolo, questa forma ha dato voce alla creatività di numerosi autori, trasformandosi in un simbolo identitario capace di raccontare la bellezza, l’unicità e il valore culturale delle bande pugliesi. Il programma delle tre serate attinge alle pagine di chi ha fatto la storia di questo genere in Puglia, da Carmelo Preite agli Abbate, fino alle firme più recenti che ne rinnovano l’eredità.

Domani, 18 agosto, infatti, in esecuzione ci saranno “A tubo!” di Ernesto Abbate, “Squinzano” di Michele Lufrano, “Cinesina” di Angelo Lamanna, “Omaggio floreale” di Maurizio Cancelli. Ancora, “Festa patronale” di Giuseppe Piantoni, “La perla” di Giovanni Minafra, “Giovannina” di Giovanni Greco, “L’orientale” di Nino Ippolito, fino a “Spagnolita” di Pietro Lanzillotta e “Carminuccio” di Antonio Serratì.

Gran finale lunedì 24 agosto, con un programma che prende avvio già al mattino, intersecandosi, tra l’altro, con la grande festa patronale di Lecce, quella in onore dei santi Oronzo, Giusto e Fortunato. Le parate del Concerto Bandistico Città di Taviano animeranno il centro storico con due appuntamenti, alle 10.30 partendo dalla centralissima piazza sant’Oronzo e nel tardo pomeriggio, accompagnando il pubblico fino al concerto conclusivo delle ore 22 nella cassa armonica allestita a Porta San Biagio.

L’evento nasce nel segno della mission che PugliArmonica, da sempre diretta da Graziano Cennamo, persegue sin dalla propria fondazione, nel 2015: il recupero autentico e la valorizzazione dell’enorme patrimonio immateriale legato alle feste popolari pugliesi, di cui le bande sono tra le espressioni più autentiche. Un impegno che negli anni ha reso l’associazione un punto di riferimento per chi crede nel valore culturale di questo patrimonio e nella sua capacità di raccontare l’identità della Puglia.

“Lecce – Nel cuore della tradizione” – Puglia in marcia, la Città in festa rientra nei Grandi Eventi promossi da Regione Puglia e ARET-Pugliapromozione.

Partner istituzionali: Provincia di Lecce e Comune di Lecce.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.