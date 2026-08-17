Sicurezza stradale: al via i controlli con autovelox della Polizia di Stato dal 17 al 23 agosto

SALENTO – Proseguono i servizi di prevenzione e contrasto all’eccesso di velocità promossi dalla Polizia di Stato sulle principali arterie salentine. La Sezione Polizia Stradale di Lecce ha reso noto il calendario dei controlli elettronici programmatori per la settimana dal 17 al 23 agosto 2026, con l’obiettivo di rilevare le infrazioni, incentivare una guida prudente e incrementare la sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Le postazioni di controllo tramite apparecchiature autovelox saranno operative lungo la Strada Provinciale 367 nelle seguenti giornate:

Martedì 18 agosto 2026

Mercoledì 19 agosto 2026

La Polizia Stradale richiama tutti gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità, ricordando come la moderazione dell’andatura rappresenti un elemento primario per prevenire i sinistri ed evitare le sanzioni stabilite dal Codice della Strada, a tutela della propria e dell’altrui incolumità.