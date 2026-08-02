Torna la Frisellata di Beneficienza a Nardò’

L’Associazione Farsi Solidali ODV, in collaborazione con il Comune di Nardò, è lieta di annunciare una nuova edizione della “Frisellata di Beneficenza”, un appuntamento pensato per riunire la cittadinanza nel segno della condivisione, dell’accoglienza e della solidarietà concreta.
L’iniziativa si svolgerà venerdì 7 agosto 2026, a partire dalle ore 20.30, nella suggestiva cornice di Piazzetta La Rosa, nel cuore di Nardò.
Sarà un’occasione speciale per ritrovarsi e vivere insieme una serata all’insegna della convivialità, dell’incontro e delle tradizioni del nostro territorio. I partecipanti potranno degustare le tipiche friselle e i genuini prodotti locali, accompagnati dalla musica e dalle esibizioni di apprezzati artisti salentini.
Hanno già assicurato la propria partecipazione:
Gasolina Live Band, con Tommaso Zuccaro, Fabio Capone, Alex Zuccaro, Enrico Duma e Max Ingrosso;
Anna Piera Toma;
Marinella Liquori;
Silvano Fracella.
“Insieme a tavola per nutrire la solidarietà e donare un gesto di vicinanza all’intera comunità.”
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alle attività della Mensa della Comunità, contribuendo a garantire un pasto caldo, ascolto, accoglienza e dignità alle persone e alle famiglie che attraversano momenti di fragilità economica e sociale.
Partecipare alla “Frisellata di Beneficenza” significa trasformare un semplice momento di festa in un autentico gesto di prossimità e di sostegno verso chi si trova maggiormente in difficoltà.
L’Associazione Farsi Solidali ODV e l’Amministrazione comunale rivolgono un cordiale e sincero invito a tutti i cittadini, ai turisti e alle famiglie affinché partecipino numerosi, testimoniando ancora una volta la forza, la sensibilità e la generosità di una comunità capace di stringersi attorno alle persone più vulnerabili.
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