Mercatino del Gusto, lunedì 3 agosto a Maglie la terza giornata: Umberto Zapelloni presenta il libro “Formula Italia”

MAGLIE (Lecce) – Si tinge di rosso Ferrari la terza giornata della ventisettesima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie. Domani (domenica 3 agosto), “pendant” con la mostra in corso al Museo civico di Paleontologia e paletnologia – sempre a Maglie – dal titolo “Il gusto della velocità”, che svela insospettabili connessioni tra cibo, design e Formula Uno, in programma a partire dalle 22, presso il Salotto letterario nell’atrio del Liceo Capece, la presentazione del libro “Formula Italia” (edito da 66thand2nd); autore il giornalista Umberto Zapelloni, che ha collaborato con gli architetti e designer Cintya Concari e Roberto Marcatti, curatori della mostra, nell’allestimento della stessa. Il testo racconta la Formula Uno, dalle origini leggendarie con Farina e Ascari fino al ruolo centrale che l’Italia continua a giocare oggi sull’argomento: un viaggio “rosso Ferrari” in cui la velocità diventa racconto, e la competizione si trasforma in identità culturale. A dialogare con l’autore, oltre al giornalista Giuseppe Andriani (Nuovo Quotidiano di Puglia), proprio Concari e Marcatti. Vino in degustazione della Cantina Sampietrana, intrattenimento musicale con il “Martin Jacobsen Duo” (Martin Jacobsen al sax, Giancarlo Del Vitto alla chitarra). Ingresso libero.

Ma il Mercatino del Gusto, si sa, è delizie per il palato, ma pure per gli occhi, declinate come di consueto in tutti gli angoli dedicati alla cultura del cibo, e non solo: la Piazza del vino, le Vie della gastronomia e benessere, dell’olio evo, dei dolci e degli spiriti, l’Angolo del caffè, la Piazzetta del gelato, il Cibo di strada, la Birra artigianale, il Fornello Hostaria Puglia Noci, Pasta experience, la Via dell’artigianato, il Mercatino del gusto off, Tradizioni innovative, il Mercatino junior, Il gusto della poesia, Maglie in corte, Santese fashion, Rivoluzioni a 33 giri, Gusto folk, Salento jazz, Tirar tardi. E, per le “Cene in villa”, l’appuntamento alle 21 con la cucina di “Sinòdia” di Corigliano d’Otranto, con le prelibatezze approntate per l’occasione dallo chef Samuele Toma in abbinamento con i vini di Paololeo e Candido di San Donaci. Intrattenimento musicale a cura di “Valve Project” (Marco Puzzello alla tromba e al flicorno, Domenico Mirra all’Hammond, Marco Girardo alla batteria).

Ancora, l’appuntamento con il Gusto Lab: sempre alle 21 al “Cento55 Urban Masseria” (via Oronzo De Donno, 27), in programma “Birra o vino? L’eterno dilemma del gusto”, laboratorio che vede la presenza della giornalista Barbara Politi, del fondatore di “Birra Baladin” Teo Musso, del sommelier Giulio Benvenuto, di Giuseppe Leone, assaggiatore Onaoo e olivocoltore. Presenta Michele Bruno, in cucina Valentina De Palma e Alessandro Alessio (alle Cene in villa e al Gusto Lab ingresso su prenotazione telefonando al numero 0832.1786688 o con mail a prenotazioni@mercatinodelgusto.it ).