Mercoledì 12 agosto a Porto Selvaggio in scena “Drillo”, spettacolo liberamente tratto da ‘’Abbaiare Stanca’’ di Pennac

NARDO‘ (Lecce) – Mercoledì 12 agosto tornano ad accendersi i riflettori della rassegna per famiglie I Teatri di Torrenova. Questa volta riporta in scena il teatro d’attore con lo spettacolo Drillo di TerramMare Teatro, liberamente tratto da ”Abbaiare Stanca” di Pennac. Con Agostino Aresu e Chiara De Pascalis, per la regia di Silvia Civilla, racconta la storia di un’amicizia tra una bambina e un cane abbandonato. Appuntamento alle ore 20.30 (sipario ore 21, biglietto unico a 7 euro) nel cuore del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, a Masseria Torrenova, che da 15 anni accoglie questo cartellone dedicato ad un pubblico senza età, dagli 0 ai 99 anni.

Ci sono un cane e una bambina. Abbandonato, il cane, rinchiuso in un canile, aspetta lo smaltimento riservato a chi non ha un padrone che garantisca per lui. Abbandonata pure la bambina. Eppure la bambina ha dei genitori, ha una casa, ha una vita del tutto normale. Ma le manca qualcosa di grande, di importante, da condividere: un compagno di giochi e di avventure. La bambina incontra il cane. Gli porta in regalo la sua curiosità, la voglia di un rapporto vero e assoluto. Il cane l’aiuta a scoprire la vita, quella che si svolge anche fuori dalle pareti di casa, anche fuori dallo schermo del computer e dalle programmazioni di giochi elettronici. Esploreranno insieme la città dei cani. Che è fatta di vie, vicoli, odori, discariche. Che è memoria dei luoghi in cui hai amato e dove davvero sei cresciuto. Che è un educarsi all’emozione, alla sensibilità. Le leggi legate alla comodità, all’utilizzo ottimale del tempo, al rifiuto di tutti i fastidi che vengono dal prendersi cura di qualcuno, cercheranno di separarli. Separarsi dal cane sarà per la bambina come morire.

Ritrovarlo sarà come rinascere, come ritrovare lo sguardo che trasforma in poesia l’esperienza del vivere.

Chiude la rassegna, il 18 agosto, Nena di Teatro Blu, spettacolo comico-poetico sui diritti dei bambini che fa dell’immaginazione il proprio motore narrativo. Con Arianna Rolandi, testo e regia di Silvia Priori, musiche di Robert Gorick.

Nena è una delle tante ragazzine orfane che popolano le strade delle grandi città. Fino a tarda notte la si incontra nei vicoli, nei ristoranti, alla stazione. Vende fiori e collane, distribuisce tè ai passanti o lustra scarpe per qualche moneta. Ama il porto, la stazione e l’aeroporto: luoghi di partenze e ritorni, dove la gente si abbraccia, piange e sorride, e dove la vita sembra scorrere più intensa. Nena gioca con il pubblico, attribuisce ruoli agli spettatori e li trascina nel suo mondo fatto di fantasia. Li invita a vedere l’invisibile, a dare forma all’aria, a immaginare suoni, colori e profumi. Vulcanica e delicata, un po’ fata e un po’ eroina, si trasforma continuamente, dando vita a personaggi e interlocutori immaginari. La sua fantasia contagiosa conquista chi la ascolta e lo rende parte della storia. Con la sua semplicità, Nena ricorda ai bambini che per divertirsi non serve possedere tutto: basta lasciare spazio all’immaginazione. Così un ombrello può diventare una tenda indiana e una spazzola trasformarsi nello strumento di un abile parrucchiere.

Gli spettatori diventano compagni di viaggio e di gioco, e insieme a lei costruiscono paesaggi e mondi nuovi, attingendo al pozzo inesauribile della fantasia.

Appuntamento alle ore 20.30 (sipario ore 21, biglietto unico a 7 euro).

La XVI edizione de Teatri di Torrenova è organizzata da TerramMare Teatro e sostenuta da Regione Puglia, Ministero della Cultura e Comune di Nardò.