Notte di San Lorenzo, ben 21 ricoveri per abuso di alcol (anche tra minori), 180 chiamate e 38 interventi del 118

Salento – Una notte passata a guardar le stelle cadenti, magari in spiaggia, e in alcuni casi ad alzare un po’ troppo il gomito.
Ed è stata anche una notte di San Lorenzo di super-lavoro per gli operatori del 118, che hanno effettuato ben 38 interventi legati all’abuso di alcol con complessivi 21 ricoveri in ospedale, in alcuni casi per coma etilico. E purtroppo in ben 29 casi ad essere soccorsi dalle ambulanze sono stati minorenni. Il caso più grave, a Gallipoli, addirittura per due 12enni in difficoltà, dopo aver bevuto troppo.
Sono state 180 le chiamate di emergenza in poche ore della notte appena trascorsa, soprattutto dalle zone della costa ionica: Gallipoli, Ugento e Salve.
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