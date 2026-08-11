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Giovedì 20 agosto a Patù la X edizione de La Notte Bianca

Giovedì 20 agosto il borgo del Capo di Leuca si accende fino all'alba tra musica, arte e sapori del Salento. Tra i numerosi ospiti Villa Ada Posse e Brusco

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