Scoppia una lite per futili motivi e un 27enne resta ferito in seguito ad un accoltellamento

Gallipoli (Lecce) – Scoppia una lite per futili motivi e un 27enne, ferito da una coltellata, finisce in ospedale.
Il grave episodio si è verificato la notte scorsa a Baia Verde di Gallipoli.
Secondo quanto trapela, la lite sarebbe scoppiata tra extracomunitari, uno dei quali, un 27enne del Mali, è poi rimasto ferito in seguito all’accoltellamento ad opera del rivale, la cui identità è ancora sconosciuta.
Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.
Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Gallipoli, che conducono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per individuare l’autore del ferimento.
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