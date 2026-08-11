Martedì 11 agosto a Carmiano si balla e si canta in piazza col “Party Salento Show Live”

CARMIANO (Lecce) – Dopo San Lorenzo, il Party Salento Show Live fa tappa questa sera a Carmiano in piazza Assunta con start alle 21.30. Lo spettacolo dedicato alla grande musica italiana e internazionale accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che attraversa oltre cinquant’anni di successi, dai grandi classici degli anni Settanta fino alle hit più recenti. In programma oltre due ore di musica, immagini e intrattenimento, con una scaletta pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età. A condurre la serata saranno Massimo Manca, Mauro Stiky e Street Angel, volti del format che, insieme a cantanti, ballerini e performer, daranno vita a uno show ricco di ritmo e spettacolarità. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta nazionale sulle frequenze di Radio Studio Più, con una produzione arricchita da effetti scenici, giochi di luce e da un moderno impianto Ledwall. Nato dall’idea di un gruppo di deejay salentini, il Party Salento Show Live punta a coniugare musica, tecnologia e intrattenimento in un unico format. Dopo il successo delle edizioni andate in scena tra il 2016 e il 2019, l’iniziativa torna con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nelle principali piazze del Sud Italia. L’allestimento prevede oltre 40 metri quadrati di schermi Led ad alta definizione e un impianto audio-luci professionale, elementi che contribuiranno a valorizzare uno spettacolo capace di alternare dj set, performance dal vivo, videoclip originali e le esibizioni di artisti del territorio, celebrando i grandi successi della musica di ieri e di oggi. Ingresso libero.