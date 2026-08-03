Martedì 4 agosto il SEI Festival di Coolclub prosegue con due appuntamenti tra teatro e musica

SALENTO – Martedì 4 agosto con un doppio appuntamento tra musica e teatro a Specchia e Corigliano d’Otranto prosegue la sessione estiva di Venti a Sud Est, ventesima edizione del SEI Festival, ideata, prodotta e promossa da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci e Veronica Clarizio e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia (Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027) e di numerose realtà pubbliche e private.

CORIGLIANO D’OTRANTO | QUALCOSA DI GRANDE

Alle 21:00 al Castello di Corigliano d’Otranto con “Qualcosa di grande – La compilation dei Millennials”, produzione dell’Accademia Mediterranea dell’Attore ispirata all’avventura dei Lùnapop e a “…Squérez?”, l’album che ha segnato un’intera generazione. Diretto da Maria Cassi e Leonardo Brizzi, lo spettacolo intreccia teatro e musica dal vivo, linguaggio del musical e leggerezza della stand-up comedy. Attraverso canzoni, dialoghi, racconti autobiografici e momenti corali, cinque giovani interpreti ripercorrono sogni, fragilità, successi e incertezze di una generazione cresciuta durante il passaggio al nuovo millennio, tra l’arrivo dell’euro, l’11 settembre, i primi anni di Internet e i profondi cambiamenti sociali e culturali che hanno contribuito a definire l’identità dei Millennials. Al centro della narrazione c’è, in particolare, “50 Special”, colonna sonora di un’epoca e simbolo di una generazione rimasta in bilico tra passato e futuro, tra il desiderio di “spaccare il mondo” e la distanza fra ciò che immaginava di diventare e ciò che è diventata davvero. Ne nasce un racconto ironico, emozionante e contemporaneo, che riflette sulle aspettative, sulle promesse mantenute e su quelle rimaste sospese, sul bisogno di essere ascoltati e sulla possibilità di affrontare i grandi cambiamenti senza rinunciare alla leggerezza.

SPECCHIA – DARIO JACQUE

Sempre alle 21:00, l’atrio di Palazzo Risolo a Specchia, grazie al sostegno del Comune, ospita Dario Jacque, alias del bassista e producer pugliese Dario Giacovelli. Fondatore dei progetti Bravo Baboon, Saint Voyage e Hodo, il musicista è attivo tra jazz, soul ed elettronica. Nel corso degli anni ha collaborato con artiste e artisti come Serena Brancale, Whitemary, Alan Sorrenti e Carolina Bubbico, firmando inoltre colonne sonore e produzioni discografiche e affermandosi come una delle voci più originali della nuova scena musicale italiana. A Specchia presenterà dal vivo “SANG”, il nuovo progetto discrografico distribuito da Artist First, un viaggio sonoro attraverso le atmosfere afose e magnetiche del Mediterraneo. Dai paesaggi marittimi delle coste italiane alle terre rosse del Nord Africa, il disco costruisce un immaginario pulp, psichedelico e sanguigno, raccontando le culture che si incontrano lungo queste rotte e le loro contaminazioni musicali. Melodie evocative dal gusto italiano si intrecciano a pulsazioni ritmiche e trame organiche radicate nel jazz, nel funk e nell’afrobeat, dando forma alla ricerca di un sound meridionale contemporaneo. Il concept album si ispira anche al “pensiero meridiano” di Franco Cassano e alla sua idea di un Sud capace di riconoscere e valorizzare le proprie specificità come forza culturale ed evolutiva. Il lato A guarda alla cultura afrobeat e ai temi melodici mediterranei, attraversando il Sud Italia, Napoli e il Nord Africa. Il lato B rende invece omaggio alla grande tradizione dei compositori italiani degli anni Settanta, da Piero Umiliani ad Amedeo Tommasi, amico e mentore con il quale Dario Giacovelli ha condiviso diversi anni di musica in trio.

LITFIBA E FULMINACCI A MELPIGNANO

Il Festival si sposterà poi nell’arena di Piazza Antonio Avantaggiato a Melpignano, in sinergia con il Comune di Melpignano, per due appuntamenti di punta della line up estiva (info e biglietti linktr.ee/SEIFestival_). Venerdì 7 agosto alle 21:00, in collaborazione con Bass Culture, la formazione originale dei Litfiba — Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo — celebrerà i quarant’anni di 17 Re, doppio album pubblicato nel 1986 e considerato uno dei lavori più influenti e visionari del rock italiano. Un ritorno atteso, che riporta sul palco il suono e l’immaginario di una band capace di segnare profondamente più generazioni. Domenica 9 agosto, sempre alle 21:00, dopo l’esibizione di Henna, cantautrice che unisce synth pop e scrittura d’autore, sarà invece la volta di Fulminacci, tra le voci più originali del nuovo cantautorato italiano. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Stupida sfortuna, il cantautore romano presenterà anche i brani di Calcinacci, nuovo album che intreccia ironia, malinconia, relazioni irrisolte e frammenti di vita quotidiana.

DIVIETO DI PROTESTARE A CORIGLIANO D’OTRANTO

Lunedì 11 agosto, alle 21:00, il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospiterà “Divieto di protestare”, incontro dedicato al nuovo libro della giornalista Annalisa Camilli pubblicato da Einaudi, con musica a cura di JAMS. Un appuntamento a ingresso gratuito che intreccia parole, attualità e canzoni per riflettere sul diritto al dissenso, sulle forme della partecipazione e sugli spazi della democrazia.

NEL BORGO DI SPECCHIA

Dopo il live di Dario Jacque, la collaborazione tra il festival e il Comune di Specchi proseguirà sabato 15 agosto, alle 5:00, nel Convento dei Francescani Neri. Il sole sorgerà con la voce di Mille, cantautrice e performer dalla scrittura personale e riconoscibile. Un’alba che sa di rinascita, proprio come il titolo del suo ultimo album, “Risorgimento”. Difficile immaginare un momento più adatto: la musica accompagnerà le prime luci di un nuovo giorno in uno dei borghi più belli d’Italia. Martedì 18 agosto, alle 21:00, a Palazzo Risolo, grazie al sostegno di Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Assomusica e Puglia Sounds, spazio al live dei giovanissimi Pallida Cavtat che presenteranno in anteprima i brani del loro lavoro discografico d’esordio. Giovedì 20 agosto, alle 20:00, sempre a Palazzo Risolo, chiusura con Taran Taranta Tarantella, restituzione del laboratorio di danza a cura di Tarantarte, dedicata alla forza rituale, corporea e comunitaria della tradizione coreutica salentina.

VENTI A SUD EST

Il claim scelto per questo importante anniversario è “Venti a Sud Est”: un titolo che richiama il traguardo dei vent’anni e la vocazione di un progetto che, fin dalla sua nascita, attraversa geografie sonore, linguaggi artistici e traiettorie culturali differenti. Tra Lecce, Corigliano d’Otranto, Copertino, Melpignano e Specchia, il programma estivo proporrà concerti, teatro, libri, danza e restituzioni di percorsi laboratoriali, confermando l’identità multidisciplinare di una manifestazione che ha costruito un percorso riconoscibile nel panorama culturale pugliese e nazionale. Dopo la prima sessione primaverile, che dal 20 al 28 marzo ha animato il capoluogo salentino con appuntamenti diffusi tra ricerca sonora, canzone d’autore, nuove scritture e visite guidate, dal 18 luglio il SEI torna con un calendario diffuso, trasversale, capace di mettere in dialogo grandi nomi, voci emergenti, progetti speciali e comunità. A firmare l’identità visiva è Giuseppe Laselva, graphic designer e animatore pugliese con una formazione tra Bari e Urbino, oggi Art Director di Push Studio. Il visual prende forma dal claim come da una bussola poetica. Al centro appare un Eolo contemporaneo, un volto-guida da cui si sprigionano correnti di colore. Dal suo respiro partono traiettorie luminose attraversate da uccelli migratori, metafora dei suoni in viaggio e delle rotte creative che il festival continua ad aprire. Come i venti che attraversano questa terra, la grafica racconta un movimento continuo: il SEI – nato nel 2006 come Sud Est Indipendente – celebra le proprie radici e guarda oltre, accogliendo sonorità vicine e lontane, tradizione e sperimentazione. In vent’anni di attività, la manifestazione ha ospitato alcune tra le voci più interessanti della scena musicale internazionale e nazionale, costruendo un percorso coerente e riconoscibile. Tra gli artisti saliti sui suoi palchi figurano Arab Strap, Beach Fossils, Gogol Bordello, Cat Power, Dengue Dengue Dengue, Kings of Convenience, Joan As Police Woman, Goran Bregović, Lee Ranaldo, Patrick Watson, Peter Hook and The Light, Suzanne Vega, Shame, Thurston Moore Group, The Jon Spencer Blues Explosion, Yīn Yīn, Afterhours, CCCP – Fedeli alla Linea, Calibro 35, Calcutta, Clap! Clap!, Daniele Silvestri, Francesco Bianconi, Niccolò Fabi, Il Teatro degli Orrori, Tre Allegri Ragazzi Morti, Venerus, Populous e molti altri.