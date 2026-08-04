Nudo steso sul letto e in avanzato stato di decomposizione: mistero nel Salento sulla morte di un 30enne

ALLISTE (Lecce) – Era morto da tempo, tanto che il corpo era già in evidente stato di decomposizione. Aveva 30 anni ed è stato trovato senza vita, nudo, sul letto della sua abitazione ad Alliste. Una scoperta che ha fatto scattare l’allarme e aperto un giallo sul quale ora dovranno fare luce gli investigatori.
Il ritrovamento è avvenuto nelle scorse ore all’interno dell’abitazione del 30enne. A dare l’allarme sono state le persone che hanno scoperto il corpo e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.
Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto e soprattutto da quanto tempo il 30enne fosse morto.
Il corpo, trovato sul letto e in avanzato stato di decomposizione, non ha consentito di stabilire nell’immediato le cause del decesso. Saranno gli accertamenti medico-legali a fornire elementi utili per chiarire la vicenda.
Restano così diversi interrogativi sulla morte del giovane. Domande alle quali ora dovranno dare una risposta le indagini dei carabinieri.
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