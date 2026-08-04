Malore durante il bagno, tragedia in riva al mare: muore turista di 74 anni

UGENTO (Lecce) – È entrata in acqua per un bagno, ma poco dopo si è sentita male. E per lei non c’è stato nulla da fare.
Tragedia nella tarda mattinata di oggi sul litorale di Ugento, dove una turista di 74 anni, in vacanza nel Salento e residente in provincia di Milano, è deceduta dopo essere stata soccorsa in seguito a un malore.
L’allarme è scattato intorno alle 11 lungo il tratto di costa compreso tra Fontanelle e Torre Mozza. La donna si trovava in acqua quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente accusato un malore, trovandosi in difficoltà.
A notare quanto stava accadendo sono state alcune persone presenti sulla spiaggia. Sono intervenute immediatamente, raggiungendo la 74enne e riportandola a riva. Qui sono iniziate le prime manovre di soccorso, proseguite senza sosta in attesa dell’arrivo dei sanitari.
Il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche la Guardia costiera. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il malore risultato purtroppo fatale.
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